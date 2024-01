Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, Primăria Ploiești și Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Ploiești au anunțat demararea procesului de consultare și scriere a Strategiei de Tineret a Municipiului Ploiești pentru perioada 2024-2030, iar ca urmare a acestui demers, tinerii sunt invitați la prima ședință a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Ploiești din acest an.

”În anul 2024, Ploieștiul este Capitala Tineretului din România, iar unul dintre obiectivele programului Ploiești #LetsPLAY Capitala Tineretului din România 2024 este realizarea și adoptarea de către Primăria Ploiești a Strategiei de Tineret a Municipiului Ploiești 2024-2030. Strategia este un document complex și ne propunem să aflăm părerea tuturor factorilor implicați: tineri, reprezentanți ai ONG, reprezentanți ai instituțiilor, experți din domeniul tineretului/politici publice sau oricare alte persoane direct interesate de domeniul tineretului”, se precizează într-un comunicat de presă. În context, tinerii sau reprezentanți ai asociațiilor ori fundațiilor din oraș sunt așteptați să-și aducă aportul la inițiativa menționată, persoanele interesate fiind rugate să completeze și un formular, prin intermediul https://forms.gle/EJ2nVZF4zdtULd4J8, până pe 14 ianuarie 2024. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Ploiești se va întruni în prima ședință din acest an pe 15 ianuarie a.c., începând cu ora 13:30, la Primăria Ploiești. Așa cum v-am mai informat, pe lângă rangul de municipiu reședință de județ, Ploieștiul a intrat în 2024 și cu titulatura de ”Capitala Tineretului din România”, mandatul fiind pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024, pe tot cuprinsul acestui an urmând să aibă loc numeroase evenimente în care vor fi angrenați tinerii.