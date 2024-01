CSM Petrolul Ploieşti a cedat, cu 92-72 (34-23, 19-14, 14-21, 25-12) pe terenul vicecampioanei României, CSM CSU Oradea, în primul meci oficial din 2024. Aşa cum era de aşteptat, şansele de a provoca o surpriză au fost destul de mici, gazdele desprinzându-se destul de clar încă din primul sfert al partidei, însă la fel de adevărat este că diferenţa consemnată la final a fost prea dură raportat la nivelul arătat de cele două formaţii, inclusiv în ultimul minut noi având două aruncări „deschise” de la distanţă, ratate de Carpenter şi Dinu, iar orădenii, una marcată de Bobe Nicolescu. Şi, în loc de un ecart de 14 puncte după 40 de minute, meciul s-a închis cu o diferenţă de 20! Asta ca să nu mai amintim că, la 65-58, Corpodean a ratat de două ori de „afară”, la fel cum au făcut-o Funderburk şi Johnson la 73-66, irosind şansa de a aduce Petrolul la două posesii în spatele vicecampioanei. A fost, una peste alta, un joc mai bun decât multe altele din acest sezon, în care, însă, nu am găsit soluţii pentru a-l bloca pe Baciu (20 puncte, 10 recuperări), am avut din nou probleme la „libere” (doar 8/16, pentru 50% procentaj) şi am fost dominaţi clar la recuperări (47 Oradea – 28 CSM Petrolul Ploieşti).

Mihai Popa, Nemanja Tomic şi Robert Munteanu au mizat în această partidă pe următorii jucători: Funderburk Jr. (15 puncte, 3×3), Brkic (14), Corpodean (12, 2×3), Johnson Jr. (12), Carpenter (9, 1×3), B. Popa (3, 1×3), C. Dinu (3, 1×3), Diaconescu (2), Henry (2) şi Negoiţescu.

În etapa a 15-a, penultima a Fazei I a campionatului, CSM Petrolul Ploieşti o va întâlni în Sala Sporturilor Olimpia pe BC CSU Sibiu, programarea partidei urmând să se facă zilele acestea.