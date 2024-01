Luiza Rădulescu Pintilie

Valuri de donatori prezenți la ușa centrului de transfuzie sanguină după ce, de la 1 ianuarie 2024, a crescut de patru ori valoarea tichetelor ce le sunt acordate – aceasta este o realitate care a fost valabilă, încă din prima zi lucrătoare, și la Ploiești. Și în condițiile în care, periodic, în ultimii ani s-au înregistrat adevărate situații de criză a sângelului și a produselor sanguine, creșterea adresabilității nu poate să fie, la prima vedere, decât îmbucurătoare.

Și, totuși, responsabilitatea față de calitatea fiecărei picături de sânge recoltată și obligația ca aceasta să ajungă exact în momentul potrivit la pacientul potrivit impune o atenție sporită față de corelarea cantităților stocate cu termenele în care acestea își păstrează valabilitatea încât să salveze cu adevărat vieți și nu, Doamne ferește!, prin pierderea sau alterarea calităților, să le pună în pericol! Așa se și explică de ce, în fața fluxului mare de donatori și a riscului de a se recolta cantități de sânge și produse sanguine pentru care să nu existe cerere, iar valabilitatea limitată să le scoată din uz, inclusiv la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești s-a recurs la luarea unor măsuri de restricționare a numărului de donatori admiși zilnic. Medicul Georgeta Hanganu, director al centrului ploieștean de transfuzie, ne-a precizat că managementul corect al stocurilor de sânge și componente sanguine este o obligație de la care nu se poate face rabat și că mizează pe faptul că donatorii vor reuși să treacă peste inerentele nemulțumiri și vor înțelege până la urmă că doar împreună pot fi cu adevărat în slujba pacienților astfel încât la cei a căror viață depinde de sângele salvator acesta să ajungă, proaspăt și în deplină siguranță, exact în momentul potrivit. Ca urmare, în fața afluxului prea mare de persoane dornice să doneze, s-a decis să fie primite doar persoanele care au mai donat în ultimii cinci ani, care au răspuns cu promptitudine și în momentele de criză, când recompensa financiară nu era atât de tentantă pe cât se dovedește a fi în prezent, când valoarea tichetelor acordate a crescut de la 66,99 lei la 280 lei.

“Nu este pentru prima dată când am luat decizia de a limita donarea. Am procedat la fel de fiecare dată când am înregistrat un stoc excedentar în cazul unor componente sanguine sau al anumitor grupe de sânge. În fapt, principiul de bază este ca alimentarea stocurilor să fie una ritmică, iar obligaţia noastră, ca profesionişti, rămâne aceea de a face un management corect al stocurilor şi al componentelor sanguine astfel încât să putem onora prompt cererile spitalelor și mai ales dreptul fiecărui pacient de a primi sângele de care îi depinde viața“, a concluzionat interlocutoarea noastră.

Apreciind dorința tuturor acelora care vor să vină în ajutorul unor semeni aflați în suferință, medicul Georgeta Hanganu a mai adăugat și recomandarea ca, înaintea de a se prezenta pentru recoltare, fiecare donator să se informeze asupra situației la zi a numărului prezentărilor pentru donare și a stocurilor existente, astfel încât să se poată face o planificare riguroasă, iar actul altruist al donării să-și atingă cu adevărat scopul nobil.