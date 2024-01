V. Stoica

Situație critică în comuna prahoveană Ciorani, una dintre primele localități rurale din sudul Prahovei racordate la o rețea de gaze naturale, în urmă cu circa 20 de ani: oamenii care au renunțat la sobele pe lemne au tremurat de frig în case, zilele acestea, din cauza întreruperii furnizării, iar cursurile școlare au fost trecute în online, ca urmare a scăderii drastice a temperaturii din sălile de clasă.

Problemele au început să apară la finalul săptămânii trecute, când primarul comunei, Marin Voicu, și-a anunțat consătenii, pe pagina sa de Facebook, despre oprirea gazelor, avertizându-i pe cei care își încălzesc locuințele cu sobe pe gaze să oprească alimentarea, pentru a nu apărea riscul unor explozii!

Marți după-amiază, edilul localității a revenit cu informații pentru locuitori, precizând că a luat parte la o ședință la Consiliul Județean Prahova (despre care autoritatea județeană nu a transmis nicio informare oficială) și că problemele nu se datorează în niciun caz primăriei din localitate:

”Din păcate, în următoarea perioadă, în care temperaturile sunt sub zero grade vor mai fi probleme cu distribuția (n.n. – a gazelor naturale). Una din cele două sonde care asigură necesarul pentru Ciorani și Tomșani nu mai funcționează. De mâine școlile vor funcționa online. Au fost debranșate de la rețeaua noastră Avicola Albești și Brutaria Albești, care consumau cam 4000 metri cubi pe zi și sunt șanse să reziste mai mult rețeaua!”, a transmis primarul Marin Voicu. Acesta a făcut totodată apel la locuitorii comunei să încerce să facă economie, ”pentru a ieși cu bine din această situație”. Și tot edilul le dă speranțe oamenilor din comună că ”în următoarea săptămână să fim branșați la Transgaz dar durează perfectarea actelor între firma de distribuție și Transgaz! Vă mulțumesc și sper să ieșim cu bine din această situație în care Primăria nu are nicio vină!”, a mai precizat Voicu.

Situația de la Ciorani nu a rămas fără ecou. Parlamentarul social-democrat Bogdan Toader le-a solicitat celor de la Consiliul Județean Prahova să facă eforturi pentru a-i ajuta pe locuitorii din Ciorani, una dintre cele mai mari comune prahovene:

”Una dintre cele mai mari comune din Prahova a rămas fără gaze naturale, în toiul iernii, din cauza lipsei de interes a operatorului, a celor care nu au rezolvat problema racordării la rețeaua Transgaz! Vorbim despre 6700 de locuitori rămași fără sursă de gaze la temperaturi exterioare care au scăzut cu mult sub zero grade Celsius! Sunt oameni care au renunțat la încălzirea pe lemne și utilizează sobele și centralele pe gaze, familii cu copii care suferă din cauza indolenței celor ce aveau posibilitatea să rezolve totul de cel puțin doi ani! Conducerea Consiliului Județean Prahova este preocupată doar de Valea Slănicului și de promisiunile făcute locuitorilor de acolo! Uită sau habar nu are că există o problemă stringentă la Ciorani: sondele prin care se extrăgeau gaze și care alimentau rețeaua localității sunt insuficiente pentru a acoperi necesarul comunității respective! Consiliul Județean ar trebui să intervină, să ia măsuri concrete și să rezolve cât mai repede situația critică de la Ciorani!”, a fost reacția deputatului PSD Bogdan Toader.

Și la Tomșani, situație similară

Primarul comunei Tomșani, Florin Pelin, a anunțat, ieri, că și în această localitate sunt probleme mari cu furnizarea de gaze naturale: ”Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită! În urma solicitarii de informații transmisă de Primărie către furnizorul de gaze naturale cu privire la acest aspect, am fost informați că, din cauza temperaturilor scăzute înregistrate și implicit a consumului ridicat de gaze naturale, presiunea în conducta de amonte prin care se face livrarea de gaze este foarte scăzută.

Producătorul de gaze naturale anunță că furnizarea se va face cu întreruperi în următoarele zile. Administrația locală a făcut demersuri către Prefectura Prahova, Consiliul Județean Prahova și ANRE pentru identificarea unei soluții la această problemă”. Ulterior, ieri seară, edilul din Tomșani a anunțat că a fost reluată furnizarea gazelor naturale și că un reprezentant al SC Premier Energy va ajunge la fiecare gospodărie pentru a debloca regulatorul existent în cutia de branșament.

”Sperăm ca în această seară și la noapte să nu mai fie întreruptă furnizarea, dar să fim pregătiți și pentru aceasta situație”, a mai precizat primarul Florin Pelin.

Rămâne de văzut când și dacă se va găsi o soluție, astfel încât miile de locuitori ai celor două comune să nu sufere și mai mult din cauza lipsei gazelor naturale.