Numerologia și astrologia au intrat în Codul Ocupațiilor din România prin decizii ale miniștrilor Muncii din 1995 și 2023, iar aceste profesii sunt recunoscute în majoritatea țărilor europene, susține Ministerul Muncii. Explicațiile au loc în contextul în care Asociația Psihologilor din România a cerut Guvernului să reanalizeze „urgent” ocupațiile „antiștiințifice” din Codul Ocupațiilor, precum cele legate de astrologie sau numerologie. De asemenea, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Daniel David, spunea că România se află „într-un moment foarte periculos, în care Ministerul Muncii pune pe piaţă tot felul de ocupaţii care vin zona obscurantismului”: „Ce vreţi de fapt de la o ţară care are ocupaţia de astrolog şi numerolog?”.

Potrivit Hotnews, în acest context Ministerul Muncii a venit cu precizări, „având în vedere unele discuții din spațiul public legate de ocupațiile de numerolog și astrolog din Codul Ocupațiilor din România (COR)”.

Conform Ministerului Muncii, profesia de astrolog a fost reglementată în COR în 1995 prin ordinul ministrului Muncii și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică, publicat în Monitorul Oficial din noiembrie 1995. Profesia de numerlolog a fost introdusă în COR prin ordinul ministrului Muncii și al președintelui Institutului Național de Statistică în ianuarie 2023, „pe baza documentației depuse de Asociația Numerologilor din România, cu avizul favorabil al Asociației Naționale a Comitetelor Sectoriale din România”. „Proiectul de act normativ a parcurs procedura transparenței decizionale la acea dată și nu au fost formulate observații cu privire la introducerea acestei ocupații”, afirmă Ministerul Muncii.

Instituția mai susține că ocupațiile de astrolog și numerolog sunt recunoscute în majoritatea țărilor UE și se regăsesc în Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor – ISCO 08 și în Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor și Ocupațiilor Europene (ESCO) la aceeași Grupă: Astrologi, prezicători și asimilați, după cum urmează: astrolog, cod ESCO 5161.1; numerolog se regăsește ca fiind ocupație ce se regăsește printre exemplele de ocupații care pot fi încadrate în aceeași grupă 5161 Astrologi, prezicători și asimilați.

În luna noiembrie, Asociația Psihologilor din România (APR) se declara îngrijorată de creșterea alarmantă a așa-zișilor „specialiști” și „terapeuți” fără nicio pregătire profesională în domeniu sau maximum absolvenți de niște cursuri sau așa zise „academii”: „Asociația Psihologilor din România (APR) observă cu îngrijorare o creștere spectaculoasă a practicilor neștiințifice în domeniu – mai ales a influenței pseudoștiinței(demersuri frauduloase care mimează știința)și non-științei(demersuri frauduloase alternative științei)-, cu precădere în domeniul „clinic-psihoterapeutic”, cu impact asupra stării de sănătate a oamenilor. Conform legii, practica profesiei de psiholog (inclusiv psihoterapie) de către persoane care nu au această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal. (…) Autoritățile statului au aprobat recent o serie de ocupații în care, fără pregătirea necesară, se practică mascat profesia de psiholog sau competențe ale acesteia (de exemplu, ocupația mai nouă de „consilier de cuplu” vs. specializările psihologice de „consiliere/psihoterapie de cuplu”). Acest lucru se realizează uneori în cadre extrem de laxe (de exemplu, persoană fizică autorizată, pregătire sumară etc.), unde nu există un control profesional. Guvernul României și Parlamentul ar trebuie să reanalizeze urgent aceste ocupații, iar APR își arată disponibilitatea de a colabora constructiv în acest demers, după bunele practici internaționale în domeniu.

Statul a aprobat o serie de ocupații care în toată lumea civilizată fac parte din zone antiștiințifice (de exemplu, astrologie sau numerologie), prin care se introduc apoi mascat o serie de „terapii”. Și aici „terapiile” se realizează uneori în cadre extrem de laxe (de exemplu, persoană fizică autorizată), unde nu există un control profesional. Guvernul României și Parlamentul ar trebui să reanalizeze urgent și aceste ocupații”.