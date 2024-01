• 26 de jucători la primul antrenament al Tricolorului

Pe stadionul Eugen Șoriceanu din Breaza a avut loc prima ședință de pregătire din noul an pentru Tricolorul Breaza. Sub comanda lui Marius Vișan, Laurențiu Urdea și Alin Negreanu, au raspuns “prezent” 26 de jucători, întrea­ga garnitură ce a finalizat sezonul de toamnă, alături de doi juniori din grupa “B”, ambii născuți în 2008 – Ianis Toader, atacant, si Cosmin Jaga, portar – care vor și efectua pregătirea de iarnă cu echipa de seniori, precum și cele două noutăți din lotul brezean de la momentul actual, doi jucători juniori, născuți în 2006, Eric Ioniţă (fundaș central, de la MX Pro Academy) și Andrei Mânzicu (portar, Petrolul 95 Ploiești). De asemenea, în această săptămână, vor mai sosi sub culorile brezene încă doi jucători.

Sunt noutăți și în stafful tehnic al Tricolorului, fiind purtate discuții în vederea preluării băncii tehnice de către Valentin Negoiță, fost jucător al Petrolului; în acest moment, sunt rămase de rezolvat doar chestiuni administrative înaintea desemnării oficiale, tehnicianul dându-și acceptul în vederea preluării băncii tehnice. De asemenea, “veteranul” Alin Negreanu a fost numit în postul de antrenor pentru portari, urmând a se ocupa de pregătirea celor care vor apăra buturile brezene.

În această săptămână, jucătorii vor efectua doar antrenamente de reacomodare la efort, primul duel amical urmând a se desfășura la sfârșitul săptămânii viitoare, cu CSO Baicoi, viceliderul Ligii A Prahova.