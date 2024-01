Cantonamentul din Antalya continuă în ritmul normal, cu câte două antrenamente zilnice, în care petroliștii ating atât partea de acumulări fizice, dar lucrează, de fiecare dată, și cu mingea.

Printre jucatorii prezenți la antrenamente se află și atacantul francez Aeron Zinga. Acesta a ajuns în Lara și va fi urmărit la lucru, în perioada următoare, de către Florin Pîrvu și stafful său, atât la ședințele de pregătire rămase de efectuat în acest stagiu, cât și la jocurile amicale cu Debrecen și Chernomorets Odessa.

În vârstă de 23 de ani, Zinga (1,92 m) a făcut parte, în prima parte a sezonului, din lotul formației bulgare CSKA 1948 Sofia, după ce, anterior, evoluase pentru US Orleans B, Strasbourg B și Valenciennes, bifând 27 de prezențe în eșalonul secund francez.

De asemenea, a ajuns în cantonament și Paul Papp, fundașul central ratând, din cauza unei răceli puternice, prima parte a stagiului din Antalya. Papp are un program separat, la sala de forță, urmând să iasă pe teren la antrenamentul de după-amiază.

Din “meniul” de cantonament pe pământ turcesc nu lipsesc antrenamentele complexe și pentru cei patru portari, care au avut parte de o serie de exerciții solicitante, dar și generatoare de plonjoane spectaculoase.

Mitrov merge la Botoșani

Pe lista jucătorilor la care Petrolul renunță în această iarnă se adaugă și mijlocașul Zoran Mitrov! Acesta va merge la FC Botoșani, sub comanda lui Bogdan Andone, cu speranța că va prinde mai multe minute în Liga I, lucru care la Petrolul nu s-a întâmplat.