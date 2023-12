Echipa secundă a CSM Petrolul Ploieşti a câştigat cu 90-64 (26-20, 22-13, 26-17, 16-14) meciul susţinut în Sala Sporturilor Olimpia în compania formaţiei similare a celor de la CSO Voluntari, în runda a 9-a a Ligii I de Baschet Masculin. Într-o formulă mai ­apropiată de cea ideală- doar George Angelian, David Raşoga şi Răzvan Popa absentând de această dată din cauza problemelor medicale- „galben-­albaştrii” n-au avut probleme în faţa unor oaspeţi veniţi la Ploieşti fără câţiva dintre jucătorii care mai ­„coborau” de la prima echipă, gen Vida, Miseailo sau Voicu.

Meciul a început cu un 12-0 sec şi a curs liniştit în favoarea băieţilor noştri, care au câştigat toate cele patru sferturi ale jocului şi s-au impus, la final, la o diferenţă confortabilă, de 36 de puncte.

Pentru CSM Petrolul 2 Ploieşti au jucat: C. Dinu (19 puncte, 1×3, 9 pase decisive), T. Pîrvu (17, 4×3), L. Diaconescu (16 puncte, 9 recuperări), R. Movileanu (10), A. Suciu (8, 2×3), A. Dimov (6, 2×3), G. Mihalache (5), A. Velcea (5, 1×3), A. Chirilă (2), P. Voiculescu (2) şi R. Pătraru.

În etapa a 10-a a Grupei B, băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan vor juca duminică, tot în Sala Sporturilor Olimpia, cu CS Politehnica Iaşi.

CS Universitar Ploiești,

un singur succes în 8 meciuri

Ploieștiul mai are o echipă, de tradiție, în eșalonul secund, CSU Ploiești, cea care își desfășoară meciurile de pe teren propriu în Sala ”Blejoi”. Elevii lui Sorin Hartman, fostă glorie a CSU Asesoft, au un singur succes în primele 8 etape ale seriei A din campionat (curios, cele două grupări ploieștene, CSM 2 Petrolul și CSU sunt distribuite în serii separate), obținut în fața celor de la UVT 2 Timișoara – formație foarte bine clasată – locul 3, cu doar 2 eșecuri!

Clasamente Liga I baschet masculin

Serie A

No Team W/L P

1. CSA Steaua București 9/0 18

2. CS Agronomia București 7/2 16

3. SCM UVT 2 Timișoara 6/2 14

4. CSM 2 Târgu Jiu 4/5 13

5. CSM CSU 2 Oradea 3/7 13

6. RBA Getica 95 5/2 12

7. CS Universitatea Craiova 3/6 12

8. CS Vâlcea 2 Rm. Vâlcea 3/6 12

9. ACS Ralph Brasov 2/6 10

10. CS Universitar Ploiești 1/7 9

Grupa B

No Team W/L P

1. CSU ASE București 6/4 16

2. CSM 2 Târgu Mureș 6/3 15

3. CSO 2 Voluntari 5/5 15

4. Universitatea Cluj-Napoca 7/0 14

5. CSS VSK Gheorgheni 5/4 14

6. CSM Petrolul 2 Ploiești 4/5 13

7. CSM 2 Constanța 4/4 12

8. CSU Stiinta București 3/5 11

9. CS Politehnica Iași 3/5 11

10. Total Sport București 0/8 8

Poftiți la derbi!

Echipa de baschet „U16” a CSM Petrolul ­Ploieşti a ajuns la şase victorii consecutive în acest sezon, după ce a trecut, în Sala „Olimpia”, de medaliata cu bronz a sezonului trecut la „U15”, CSU Andu Sibiu. Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Loredana Munteanu s-au impus cu 77-63 (19-17, 22-14, 17-15, 19-17) la capătul unei ­partide în care oaspeţii au ţinut ritmul numai în primul sfert, după care diferenţa a urcat la peste 10 puncte şi nu s-a mai pus problema învingătoarei.

Pentru CSM Petrolul Ploieşti, au jucat următorii: V. Borcan (17 puncte, 2×3), F. Diaconescu (14, 3×3), Oct. Ion (12), Tudor Mihalea (12, 2×3), D. Raşoga (11), M. Oprea (8), Theodor Mihalea (3, 1×3), L. Ştefan, O. Ghiţă, Al. Petre şi D. Tănase.

Pentru băieţi urmează, chiar în această seară, de la ora 19:30, cel mai dificil meci al acestei faze, tot în Sala „Olimpia”, în compania formaţiei pe care au învins-o în finala campionatului „U15” în vară, ABC Leii Bucureşti.

În acest sezon, Campionatul Naţional U16 are în prima fază o Grupă Naţională, cu cele mai bune 8 echipe ale sezonului trecut şi alte grupe zonale, în care echipele se vor lupta pentru accederea la Turneul Semifinal, în care li se alătură formaţiilor din Grupa Naţională.

În Grupa Naţională se joacă 14 etape, tur-retur, clasamentul urmând să conteze în stabilirea celor 4 grupe de câte 4 echipe ale Turneului Semifinal.