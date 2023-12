Toate echipele de handbal juniori ale CSM Ploieşti au încheiat meciurile oficiale din acest an, bilanțul lor la final de 2023 și situația reluării întrecerilor, în noul an, fiind următoarea:

– Juniorii 1 ocupă locul al 2-lea în clasamentul Seriei C după 7 etape şi vor reveni pe parchet pe 28 ianuarie 2024, atunci când vor juca pe terenul celor de la CSM Focşani 2007;

– Junioarele 1 au încheiat anul pe prima poziţie a clasamentului Seriei C, cu 4 victorii în 4 partide şi au programat următorul meci pe 27 ianuarie 2024, în deplasare, cu CSŞ Ploieşti;

– Juniorii 2 ocupă locul al 2-lea în clasamentul Seriei D după 8 etape şi vor relua campionatul pe 27 ianuarie, când este programat meciul de pe teren propriu cu LPS I. Balas Soter Buzău;

– Junioarele 2 sunt pe primul loc al Seriei B, cu 7 victorii şi o singură înfrângere, şi vor juca primul meci din 2024 duminică, 28 ianuarie, la LPS I. Balas Soter Buzău;

– Juniorii 3 se situează pe poziţia a 5-a a clasamentului Seriei D şi se întorc pe teren duminică, 21 ianuarie 2024, când vor juca în Sala „Olimpia” cu CSŞ Târgovişte;

– Junioarele 3 ocupă primul loc al clasamentului Seriei D, cu 10 victorii în tot atâtea partide şi vor debuta în 2024 cu meciul de pe 27 ianuarie, de la LPS I. Balas Soter Buzău.