V. Stoica

Lucrurile merg neașteptat de bine pe primul lot al Autostrăzii Moldovei, cel care pornește din comuna prahovea­nă Dumbrava și continuă până la Mizil, sector unde contractant este asocierea Pizzarotti-­Retter.

Nici nu pare de mirare acest lucru, dacă luăm în considerare că în această perioadă se lucrează la lumina reflectoarelor și se apelează la… tunuri de căldură. Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, s-a aflat din nou pe șantier și a venit cu vești aproape incredibile pentru infrastructura noastră: pentru a putea permite lucrul în perioada rece, la temperaturi scăzute, antreprenorul a adus în șantier instalații pentru încălzirea betonului care se toarnă la structurile aferente, dar și sisteme de iluminat care permit execuția lucrărilor în program prelungit. Irinel Scrioșteanu: ”În cursul serii de ieri (n.n. – vineri), am fost în vizită de la km 0 al Autostrăzii Moldovei A7, mai exact pe toată lungimea Lotului 1 Dumbrava – Mizil al Autostrăzii Ploiești – Buzău”, a transmis Irinel Scrioșteanu, pe pagina sa de Facebook. Secretarul de stat în MT a dat detalii și despre stadiul fizic al lucrărilor, la momentul jumătatea lunii decembrie. Astfel, au fost forați, armați și turnați 1110 piloți din totalul de 1180 piloți; au fost montate 76 grinzi din beton din totalul de 490; au fost finalizate lucrările la elevațiile nodului rutier de la Dumbrava, care asigură conexiunea Autostrăzii București-Ploiești A3 cu Autostrada Moldova A7 și a început execuția banchetelor; a fost realizată devierea traficului în zona DN1D; au fost forați, armați și turnați toți piloții aferenți nodului rutier DN1D, au fost realizate fundațiile și elevațiile și a început execuția banchetelor, iar bretelele de legătură sunt la nivel de strat de formă.

De asemenea, conform aceleiași surse, se lucrează la toate cele 15 structuri (poduri și pasaje) care se află în diverse stadii de execuție, de la realizarea fundațiilor până la montarea grinzilor prefabricate, procentul fizic pentru acestea fiind la 57%, continuând și producerea grinzilor din beton de 40 metri lungime direct în șantier cu instalația proprie montată de antreprenor, fiind realizate 16 bucăți, o noutate pe șantierele din România. Umpluturile au fost realizate în proporție de 60%, pe toată lungimea autostrăzii, fiind executate în continuare saltele de balast și stratul de formă.

În plus, pentru că pe traseul autostrăzii A7 vor fi și perdele forestiere, pe lotul 1 Dumbrava – Mizil a fost realizată plantarea arbuștilor pentru perioada acestui an și se continuă lucrările la gardul de protectie din stâlpi metalici și sârmă ghimpată. Continuă lucrările la sistemul ITS, fiind executate în proporție de 85%, iar lucrările de relocare a utilităților publice sunt finalizate rețelele de telecomunicații și conducte de apă și 4 linii electrice de 20 kV.

”Ritmul antreprenorului este unul susținut, mobilizând în șantier 550 persoane și 300 utilaje și echipamente de construcții, ceea ce permite darea în trafic a acestui lot în cursul anului viitor. Lotul 1 este cuprins între Dumbrava (Autostrada București – Ploiești) – Mizil (DJ 100C) și are o lungime de 21 km”, a mai precizat Irinel Scrioșteanu.

(foto: Facebook/Irinel Ionel Scrioșteanu)