Ministerul Apărării cere încuviințarea Parlamentului pentru o nouă achiziție majoră: 200 de rachete PAC-2 GEM-T pentru sisteme antiaeriene Patriot intrate deja în operarea forțelor armate. Programul este estimat la peste 1 miliard de euro, iar avansul de 35% trebuie plătit acum până la final de 2023 sau în primele trei luni din 2024, potrivit Hotnews.

„Scopul achiziției este completarea parțială a stocurilor de luptă cu 200 de rachete PAC-2 GEM-T”, se arată în solicitarea MApN adresată Parlamentului, unde s emai preizează că „achiziția este realizată prin Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziți, utilizând inițiativa ESSI (European Sky Shield Initiative); achiziția este realizată de Agenția NATO pentru Sprijin şi Achiziții prin atribuirea unui contract de achiziție către compania COMLOG/Germania, pentru fabricarea rachetelor și printr-un acord FMS (Foreign Military Sales) tip LOA (Letter of Offer and Acceptance) cu Guvernul Statelor Unite ale Americi, pentru omologarea rachetelor fabricate în Europa”.

„Prețul maxim unitar este de cca. 5.444.750 EUR, fără TVA iar costul total estimat pentru întregul pachet de 200 de rachete este de 1.088.950.000 EUR, fără TVA (include piese de schimb, servicii conexe și costuri FMS) și va fi stabilit cu exactitate după inițierea procedurilor de atribuirea contractului de achiziție; avansul initial, de aprox. 35% din valoarea totală estimată a întregului pachet trebuie plătit în anul 2023 sau în trimestrul I al anului”, potrivit MApN.

Rachete PAC-2 GEM-T sunt cele mai moderne versiuni ale rachetelor PAC-2, care poate angaja ținte de diferite tipuri, de la avioane, drone sau elicoptere inamice, până la rachete de croazieră sau, în special, rachete tactice balistice.

Racheta PAC 2 GEM-T are o rază operațională de circa 160 de kilometri și un plafon de 32.000 de metri. Rachetele folosesc o ghidare cu un radar semi-activ și nimicesc țintele prin explozie în proximitatea lor. Rachetele PAC-2 GEM-T sunt și cele mai mari ale sistemului APtriot din punct de vedere al dimensiunilor, putând fi montate maxim către patru per lansator.

Ucraina a folosit cu succes sistemul Patriot cu rachete PAC-2, reușind într-o anumită instanță să dea o lovitură uriașă aviației rusești: a doborât în decurs de câteva minute cel puțin patru ține. Folosind rachete PAC-2 lansate de pe teritoriul Ucrainei, forțele Kievului au doborât în Rusia un avion bombardier SU-24, un avion de luptă SU-35S și două elicoptere militare Mil Mi-8. Tot cu Patriot Ucraina ar fi reușit să intercepteze, în cadrul unui atac la saturație, inclusiv și celebrele rachete hipersonice rusești Kinjal.

Sistemul Patriot este cel mai nou și scump sistem intrat în dotarea Armatei Române. România a plătit circa 3,9 miliarde de dolari pentru șapte sisteme antiaeriene Patriot noi, în cea mai recentă configurație disponibilă, la pachet cu câteva sute de interceptori. Până în prezent au fost livrate patru sisteme Patriot.