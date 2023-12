• 33,2% dintre elevi sunt analfabeți funcțional

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat, împreună cu Ministerul Educației din România, rezultatele „Programme for International Student Assessment” (PISA) 2022. Sistemul de învățământ românesc se află la coada clasamentului în Uniunea Europeană când vine vorba despre domeniile matematică, științe și citire, fiind superior doar celui din Bulgaria.

Conform rezultatelor studiului, România se află la un nivel similar cu țări precum: Serbia, Emiratele Arabe Unite, Grecia (țară UE situată imediat deasupra României, cu medii de 430-441 de puncte), Kazahstan, Mongolia, Bulgaria, Moldova, scrie EduPedu.ro, preluat de Hotnews.

La nivelul OCDE, 16,4% dintre elevi au înregistrat în medie rezultate sub nivelul 2 la toate cele trei domenii, deci se încadrează la nivelul analfabetismului funcțional. Cu toate acestea, în România ponderea acestora este de 33,2%.

Aceleași rezultate arată că nivelul de atenție pe care elevii îl acordă profesorilor în timpul orelor este este scăzut. 28% dintre elevi nu sunt atenți la profesorii lor, în timp ce media OCDE este de 30%. 50% dintre elevii din școlile românești spun că simt că aparțin școlii (media OECD este de 75%), dar 17% spun că se simt singuri la școală. Comparativ cu anul 2018, când au fost făcute publice ultimele testări PISA, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult la acest capitol, notează tot EduPedu.ro.

O altă problemă cu care se confruntă elevii din România este cea a tehnologiei care îi distrage de la ore. 35% spun că sunt distrași de folosirea dispozitivelor digitale (media OECD 30%) și 31% sunt distrași de alți colegi care le folosesc (media OECD 25%). După prezentarea rezultatelor PISA 2022, ministrul Educației, Ligia Deca, a venit și cu o serie de concluzii și soluții, recunoscând faptul că România este sub media OECD.

„Trebuie să creștem nivelul de alfabetizare funcțională. Avem o proporție importantă de elevi care nu au competențele minime necesare pentru a face față cu succes provocărilor societății actuale. Performanțele la testarea PISA 2022 ne situează încă sub media OECD”, a spus Deca, conform sursei citate ­anterior.

Deca a punctat și faptul că în noua lege a învățământului, intrată în vigoare în luna septembrie, sunt prevăzute măsuri pentru a crește gradul de alfabetizare al elevilor.

„În noua lege a învățământului preuniversitar au fost deja prevăzute măsuri pentru formarea acestor competențe de bază. De exemplu, nivelul de alfabetizare funcțională al elevilor va fi evaluat periodic prin teste online corespunzătoare fiecărui nivel de studiu. Peste 29.000 de profesori vor fi formați în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor și peste 58.000 de elevi vor beneficia de resurse de predare-învățare relevante pentru creșterea nivelului propriu de alfabetizare funcțională”, susține Ligia Deca.

Următorul ciclu de testare (2023 – 2025) va fi PISA 2025, întrucât 2025 este anul în care se va derula testarea principală.