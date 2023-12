• Premierul Marcel Ciolacu: Bugetul de anul viitor nu este supraestimat; România nu este în recesiune

Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, miercuri, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor. Au votat “pentru” 299 de parlamentari, iar 82 “împotrivă”, potrivit Agerpres.

Dezbaterile în plen asupra bugetului de stat au durat aproximativ 7 ore, fiind depuse peste 20.400 de amendamente.

Dintre acestea, în comisiile de specialitate şi plen au fost admise 962, iar 19.470 respinse.

La discuţiile din plen, au fost acceptate doar câteva amendamente dintre cele respinse iniţial în comisii, propuse de UDMR şi AUR, care vizează suplimentări de fonduri pentru susţinerea programului pentru învăţarea limbii şi literaturii române şi, respectiv, pentru lucrări de construire/reparaţii la biserici, comunităţile locale.

Parlamentarii AUR au protestat de mai multe ori pe parcursul şedinţei, stând în picioare lângă tribună şi afişând pancarte pe care scria: “40% pentru profesori”. La dezbaterea anexei bugetului Educaţiei, aceştia au părăsit şedinţa, liderul AUR, George Simion, anunţând că protestează, astfel, pentru respingerea amendamentelor de majorare a salariilor profesorilor.

Guvernul a aprobat, pe 15 decembrie, proiectele de lege privind bugetul de stat şi bugetul asigurărilor de stat pentru 2024.

Anul viitor, bugetul României va fi axat pe investiţii în valoare de circa 7% din PIB, precum şi pe o creştere economică de 3,4%, în timp ce deficitul bugetar este estimat la 5% din PIB, arată proiectul.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, că bugetul pe anul viitor nu este unul supraestimat, menţionând că vor fi peste 80.000 de noi locuri de muncă, România nu a intrat în recesiune, iar el va realiza tot ce şi-a asumat, inclusiv digitalizarea ANAF, potrivit Agerpres.

Ciolacu a precizat că salariile bugetarilor vor fi mărite cu 5%, la fel şi cele ale primarilor, deoarece este “anormal” ca angajaţii imediat de sub primar să aibă salariul mai mare decât acesta.

“Important este că avem un buget de stat, important este că vom începe cu toate investiţiile din februarie, cei din administraţia locală vor putea din luna februarie să aibă deja buget şi să-şi planifice noile investiţii. Ne vom ţine de toate promisiunile. Cred că e al doilea an cu un buget pe proiecte şi programe, ele au fost selectate cu fiecare ministru. E al doilea an când vom avea creştere economică pe investiţii şi nu pe consum, iar deficitul bugetar va fi la jumătatea cheltuielilor pentru investiţii, ceea ce iarăşi anul acesta s-a întâmplat şi mai mult ca sigur anul viitor», a spus Ciolacu, la Parlament.

Legat de avizul Consiliului Fiscal potrivit căruia deficitul ar fi subestimat, Marcel Ciolacu a transmis că anul viitor se va termina cu un deficit de 5%.