Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare săptămână să citească materiale „cu parfum de epocă despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Campionatul Judeţean – Prahova

Startul acestei ediţii s-a dat duminică, 14 august 1983. Noile echipe participante în această ediţie, au fost: Oţelul Câmpina (fostă Flacăra Oţelul Câmpina) şi ASA Ploieşti Berceni – care au fost promovate în urma barajului disputat. Ştiinţa CSU Ploieşti – fosta Ştiinţa IPG Ploieşti. Formaţia cu cea mai bună clasare dintre echipele din ″Valea Teleajenului″, Geamul Scăieni, a folosit următorul lot de jucători : George Stancu, Ion Negoiţă, Ion Tănăsoiu, Constantin Stănescu, Petre Zăbet, Grigore Dinu, Marian Popa, Mihai Ionescu, Ion Teodorescu, Constantin Gavrilă, Ion Podulmeac, Ion Pârvănescu, Constantin Grigorescu, Bebe Ioniţă, Nicolae Roman, Pandele Pătraşcu, Dorin Stan, Costel Zencenco, Victor Ioniţă. Antrenori: Mihai Dragomir şi Constantin Bădică.

Clasament final: Campionatul Judeţean Prahova, (ediţia a XVI-a), 1983/84

1. Victoria Floreşti 34 23 6 5 65 21 52

2. Oţelul Câmpina 34 19 7 8 50 22 45

3. Geamul Scăieni 34 16 7 11 56 35 39

4. Petrolistul Boldeşti 34 17 4 13 52 49 38

5. Feroemail Ploieşti 34 15 8 11 49 50 38

6. Chimistul Valea Călugărească 34 15 6 13 42 38 36

7. Avântul Mâneciu 34 17 2 15 55 54 36

8. Sportul muncitoresc Câmpina 34 12 10 12 32 35 34

9. Metalul Filipeştii de Pădure 34 13 6 15 51 50 32

10. Neptun Câmpina 34 11 10 13 32 35 32

11. Unirea Teleajen Ploieşti 34 13 6 15 31 36 32

12. Ştiinţa CSU Ploieşti 34 10 11 13 36 42 31

13. Precizia Breaza 34 12 7 15 38 49 31

14. Caraimanul Buşteni 34 12 5 17 39 42 29

15. IUC Ploieşti 34 11 7 16 44 55 29

16. Voinţa Vărbilău 34 12 5 17 43 65 29

17. ASA Ploieşti 34 10 7 17 40 44 27

18. Metalul Vălenii de Munte 34 10 3 21 30 62 23

Victoria Floreşti a ratat, în urma jocurilor de baraj, promovarea în campionatul republican, Divizia C, iar ASA Ploieşti şi Metalul Vălenii de Munte au retrogradat în campionatele teritoriale.

Barajele pentru promovare

La barajul pentru promovarea în Divizia C, sorţii i-au hărăzit Victoriei Floreşti o campioană a Capitalei, fiind vorba de TM Bucureşti. Prahovenii s-au aflat pentru a treia oară consecutiv în faţa unui joc de baraj pentru promovarea în al treilea eşalon.

Jocul tur s-a desfăşurat în deplasare, la 8 iulie 1984, la Bucureşti, unde gazdele au câştigat cu 2-0 (1-0), după un joc bun al prahovenilor care mai păstrau şanse de promovare pentru jocul retur.La interval de o săptămână, la 15 iulie 1984, s-a jucat la Floreşti partida revanşă, despre care presa vremii a relatat următoarele: “Nici anul acesta n-a izbutit să se impună campioana judeţului nostru în barajul pentru intrarea în divizia C! Anul trecut, Avîntul Măneciu n-a reuşit să aibă cîştig de cauză în confruntarea cu Petrolul Berca; acum s-a aflat în aceeaşi postură Victoria Floreşti… Echipa antrenată de Alexandru Fronea pierduse prima întîlnire cu T.M. Bucureşti, în Capitală, cu 0-2, dar după o evoluţie apreciată ca meritorie, îndreptăţind speranţa că, pe teren propriu, va recupera diferenţa de scor şi, în final, va izbuti să realizeze visul iubitorilor de fotbal din Floreşti: promovarea în „C”. Aceştia, însă, veniţi în număr mare la meci (peste 5.000), au trăit o amară deziluzie. Formaţia lor favorită a jucat crispat, ratînd, în primele 20 de minute, trei situaţii destul de favorabile, prin Ibiş, Ichim şi Tudor, acesta din urmă numai de la 6 m! Împotriva cursului partidei, la o eroare a apărării, bucureştenii au marcat ei, mărindu-şi avantajul. De altfel, apărarea gazdelor a făcut şi alte greşeli supărătoare de-a lungul întîlnirii. La puţin timp după golul oaspeţilor, fundaşul Gh. Tecuşan a avut un gest cu totul nesăbuit, lovind un adversar ş i atrăgîndu-şi eliminarea de pe teren, ceea ce a făcut ca Victoria Floreşti să evolueze, din minutul 27, în 10 jucători. Pentru a tempera spiritele, arbitrul Ion Crăciunescu (Rm. Vîlcea) a mai dat şi trei cartonaşe galbene (unul lui Ichim de la Victoria Floreşti, două fotbaliştilor C. Nicolae şi I. Marinescu, de la T.M.B.). Imediat după pauză, Moise a adus egalarea, printr-un şut puternic de la distanţă, fotbaliştii din Floreşti şi-au intensificat acţiunile ofensive, dar fie că au ratat copilăreşte, fie că au fost ocoliţi de şansă (în minutul 63, un şut a întîlnit bara şi a deviat, apoi, tot în bară!). Finalul a aparţinut, cum era de aşteptat în condiţiile arătate, adversarilor. Aceştia au marcat şi al doilea gol, în minutul 80, tot la o greşeală flagrantă a apărării locale, pecetluind în acest mod rezultatul general al disputei. Victoria Floreşti se va reîntoarce, deci, în toamnă, iarăşi în campionatul judeţean, ca urmare a propriilor slăbiciuni, inclusiv de ordin educaţional. Păcat! Păcat pentru că nivelul fotbalului care se practică la noi în judeţ ar merita o exprimare mai convingătoare în asemenea „examene”, cum sînt meciurile de baraj”.

Barajele pentru promovare în Campionatul Judeţean Prahova / 1984

Sistemul de desfăşurarea a barajului pentru promovare în Campionatul Judeţean a suferit noi modificări în sistemul de organizare. Opt echipe ″finaliste″ care au câştigat campionatele de Categoria I – teritorială, au fost împărţite în două serii prin tragere la sorţi. Din Grupa A, au făcut parte : Carotajul Ploieşti – din Campionatul Municipal Ploieşti, Recolta Măgurele – din Campionatul Teritorial Vălenii de Munte, Viitorul Colceag – din Campionatul Teritorial Mizil (care în cele din urmă a renunţat la participare, fiind înlocuită cu echipa clasată pe locul secund, Olimpia Cireşanu) şi Textila Urlaţi – din Campionatul Teritorial Urlaţi. Din Grupa B, au făcut parte celelalte patru echipe calificate: Cimentul Comarnic – din Campionatul Teritorial Câmpina, Spartac Filipeşti de Târg – din Campionatul Teritorial Ploieşti (seria a II-a), Viticultorul Dârvari – din Campionatul Teritorial Ploieşti (Seria I) şi Voinţa Livadea – câştigătoarea din Campionatul Teritorial Plopeni-Slănic.

Recolta Măgurele a susţinut un pre-baraj cu Pomicola Tufeni, formaţie care a câştigat seria a II-a a Campionatului Teritorial Câmpina. Jocul s-a disputat pe stadionul „Petrolul”, fiind câştigat de Recolta cu 2-1. Au marcat: A. Dinu şi Vasile Dobre.

Seria I (prima rundă a avut loc pe stadionul „Petrolul” şi următoarele două pe terenul „Dorobanţul”.

Rezultate : Etapa I – 23 iunie 1984

Carotajul Ploieşti – Textila Urlaţi 8-0

Olimpia Cireşanu – Recolta Măgurele 2-2

Etapa II – 27 iunie 1984

Carotajul Ploieşti – Recolta Măgurele 4-0

Olimpia Cireşanu – Textila Urlaţi 1-2

Etapa III – 30 iunie 1984

Carotajul Ploieşti – Olimpia Cireşanu 4-0

Recolta Măgurele – Textila Urlaţi 1-1

Clasament baraj teritoriale Prahova, Seria I, 1984

1 Carotajul Ploiești 3 3 0 0 16 0 6

2 Textila Urlați 3 1 1 1 3 10 3

3. Recolta Măgurele 3 0 2 1 3 7 2

4. Olimpia Cireșanu 3 0 1 2 3 8 1

Seria a II-a Jocurile s-au disputat pe stadionul „IRA” din Câmpina.

Rezultate: Etapa I – 23 iunie 1984

1. Spartac Filipeştii de Târg – Viticultorul Dârvari 2-0

2. Cimentul Comarnic – Voinţa Livadea 9-1

Etapa II – 27 iunie 1984

1. Spartac Filipeştii de Târg – Voinţa Livadea 1-0

2. Cimentul Comarnic – Viticultorul Dârvari 3-1

Etapa III – 30 iunie 1984

1. Spartac Filipeştii de Târg – Cimentul Comarnic 3-0

2. Voinţa Livadea – Viticultorul Dârvari 1-2

Clasament baraj teritoriale Prahova, Seria a II-a, 1984

1 Spartac Filipeștii de Târg 3 3 0 0 6 0 6

2 Cimentul Comarnic 3 2 0 1 12 5 4

3. Viticultorul Dârvari 3 1 0 2 3 6 2

4. Voința Livadea 3 0 0 3 2 12 0

Au promovat în Campionatul Judeţean Prahova: Spartac Filipeştii de Târg şi Carotajul Ploieşti.