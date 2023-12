Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare săptămână să citească materiale „cu parfum de epocă despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Campionatul republican, Divizia C

La Metalul Plopeni, ca preşedinte al secţiei de fotbal a fost numit oficial, din sezonul 1982/83, directorul Stelian Dumitrescu. Condusă de noul antrenor Alexandru Pall, echipa va reuşi, cu o serie de tineri jucători, după numai un singur sezon, promovarea în Divizia B, cu un avans de cinci puncte faţă de a doua clasată- Viscofil Bucureşti. Retragerea din echipă a unor jucători care au apărat culorile Metalului, foarte mulţi ani, precum Giba, Florea, Spiridon, Manolache cât şi plecarea, după mulţi ani petrecuţi la Plopeni, a antrenorului Virgil Dridea, a fost trecută cu bine. Antrenorul Alexandru Pall a folosit în această ediţie de campionat următorul lot de jucători: Gheorghe Andrei, Ion Albină, Viorel Roman (portari), Marin Moise, Gheorghe Gruber, Sorin Gh. Mihalache, Gheorghe Bobe, Tudor Manolache, Constantin Ştefan, George Negoescu, Daniel Valeriu Popa, Cornel Savu, Ion Istrătescu, Gheorghe Dumitru, Eugen Vasile, Dan Preda, Luca Ioniţă, Ion Dumitrescu, Vasile Dinu, Marian Niţă, Tiberiu Corneliu Argăseală, Petre Bratosin, Ionel Duma, Bujorel Mocanu, Constantin Dobre, Florin Stăncioiu, Tiberiu Baroian.

Campionatul Judeţean – Prahova

Startul acestei ediţii de campionat- duminică, 15 august 1982 şi după disputarea primei părţi a competiţiei, lider fiind Avântul Măneciu, care a acumulat 20 de puncte. Petrolul PECO Ploieşti s-a separat în Petrolul Teleajen Ploieşti (care activează în Campionatul Judeţean, la fel ca înaintea fuzionării) şi PECO Ploieşti (care activează în Campionatul Municipal Ploieşti). Echipele nou participante în această ediţie de campionat au fost: Ştiinţa IPG Ploieşti – promovată din Campionatul Municipal Ploieşti, Minerul Slănic – promovată din Campionatul Teritorial, iar Tricolorul Breaza – a devenit Precizia Breaza. Din lotul echipei Avântul Măneciu – „campioană” judeţeană – 1983- au făcut parte în această ediţie de campionat: Marian Zăbrăuţeanu – Ion Barbu, Emil Borş, Gheorghe Cruceru, Dorinel Beznea, Ion Chiriţă, Vasile Coşerea, Constantin Drugă, Nicolae Fâciu, Constantin Drăgănoiu, Marian Drugă, Dan Georgescu, Vasile Gâlcă, Robert Neagu, Gheorghe Gheorghiu, Ion Virgil Trache, Constantin Vasilescu, Marian Nedea, Constantin Precup şi Constantin Vraciu. Antrenor Grigore Valnoha, preşedinte Ionel Petre.

Clasament final: Campionatul Judeţean Prahova, (ediţia a XV-a), 1982/83

1 Avântul Măneciu 34 22 5 7 76 28 49

2 Sportul muncitorescCâmpina 34 19 7 8 64 36 45

3 Metalul Filipeştii de Pădure 34 19 6 9 49 37 44

4 IUC Ploieşti 34 17 8 9 59 47 42

5 Chimistul Valea Călugărească 34 18 5 11 75 40 41

6 Victoria Floreşti 34 17 2 15 74 47 36

7 Precizia Breaza 34 16 3 15 58 46 35

8 Petrolistul Boldeşti 34 14 7 13 44 41 35

9 Geamul Scăieni 34 14 6 14 51 48 34

10 Feroemail Ploieşti 34 13 6 15 60 57 32

11 Unirea Teleajen Ploieşti 34 11 10 13 36 37 32

12 Ştiinţa IPG Ploieşti 34 15 2 17 40 55 32

13 Voinţa Vărbilău 34 14 4 16 41 62 32

14 Neptun Câmpina 34 12 7 15 33 42 31

15 Metalul Vălenii de Munte 34 12 4 18 49 69 28

16 Electrica Câmpina 34 7 11 16 32 61 25

17 Minerul Slănic 34 9 4 21 31 66 22

18 Petrolul Teleajen Ploieşti 34 7 3 24 39 92 17

A retrogradat în Campionatul Teritorial : Minerul Slănic, iar Petrolul Teleajen Ploieşti a revenit în Campionatul Municipal.

Barajul pentru promovare în Divizia C – 1983

După tragerea la sorţi, formaţia Avântul a întâlnit, în dublă manşă, campioana judeţului Buzău, Petrolul Berca. Cele două formaţii s-au mai întâlnit în decursul timpului în Campionatul Regional Ploieşti. Prima întâlnire directă a fost în anul 1955. Ultima dispută dintre cele două formaţii s-a produs în ediţia de campionat 1962/63 şi a fost câştigată de Avântul, care a obţinut în acel an promovarea între formaţiile de „elită” din fotbalului regional. După 20 de ani a fost rândul suporterilor din Berca să sărbătorească a doua promovare în campionatul republican, Divizia C. Dar iată rezultatele înregistrate în cele două manşe:

Tur: duminică, 10 iulie 1983, orele 11.00

Petrolul Berca – Avântul Mâneciu 3-0(1-0)

Peste 500 de prahoveni au făcut deplasarea cu echipa la Berca, dar au asistat la un eşec usturător înregistrat de „pădurari”.

Retur: duminică, 17 iulie 1983, orele 11.00

Avântul Măneciu – Petrolul Berca 2-0(2-0)

A marcat: Constantin Vasilescu (26,40).

La manşa retur au asistat un număr de peste 4.000 de spectatori, care circa 20 de minute au urmărit un joc disputat pe o ploaie torenţială, în final înregistrându-se calificarea echipei din Berca. Antrenorul Grigore Valnoha a folosit în această partidă următorul „11”. Marian Zăbrăuţeanu – Dorinel Beznea, Constantin Drăgănoiu, Constantin Vraciu, Emil Borş – Nicolae Fâciu (Virgil Trache), Dan Georgescu, Constantin Drugă (Robert Neagu), Gheorghe Cruceru – Ion Chiriţă şi Constantin Vasilescu.

Barajele pentru promovare în Campionatul Judeţean Prahova / 1983

La turneul final al barajului pentru promovare în Campionatul Judeţean Prahova au participat cinci echipe campioane teritoriale şi campioana Municipiului Ploieşti.

1. Oţelul Câmpina – din Campionatul Teritorial Câmpina

2. A.S.A. Ploieşti – Berceni – din Campionatul Municipal Ploieşti

3. Viitorul Ţipăreşti – din Campionatul Teritorial Plopeni

4. Recolta Măgurele – din Camp. Teritorial Vălenii de Munte

5. Viitorul Poienarii Burchi – din Campionatul Teritorial Ploieşti

6. Voinţa Vadu Părului – din Campionatul Teritorial Mizil

Jocurile s-au disputat în sistem turneu în zilele de 3, 5, 7, 10, 12 iulie 1983, pe stadionul ″Petrolul″ din Ploieşti, de la orele 9.00 şi 14.00.

Clasament baraj teritoriale Ploiești: 1983

1 Oţelul Câmpina 5 5 0 0 23 1 10

2 A.S.A. Ploieşti Berceni 5 3 1 1 11 8 7

3. Viitorul Poienarii Burchi 5 2 1 2 9 11 5

4. Voinţa Vadu Părului 5 1 2 2 10 15 4

5 Recolta Măgurele 5 1 1 3 14 17 3

6. Viitorul Ţipăreşti 5 0 1 4 3 18 1

Au promovat în Campionatul Judeţean – Prahova : Oţelul Câmpina şi ASA Ploieşti Berceni.