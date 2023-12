În cadrul ședinței Consiliului Local Filipeștii de Pădure din data de 19 decembrie a.c., printre proiectele care au fost aprobate s-a regăsit și acela ce a vizat stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2024. Astfel, așa cum reiese din textul hotărârii, pentru anul viitor, la Filipeștii de Pădure, impozitele și taxele se vor indexa cu rata inflației, respectiv cu 13,8%, conform proiectului de hotărâre care a fost adoptat, fiind stabilit, totodată, și cuantumul altor taxe locale. Concret, așa cum se precizează în document, anul viitor, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se va calcula în funcție de suprafața pentru care se obține certificatul, astfel: până la 150 mp, inclusiv – 4 lei; între 151 și 250 mp, inclusiv-5 lei; între 251 și 500 mp, inclusiv-6 lei; între 501 și 750 mp, inclusiv-7 lei; între 751 și 1.000 mp, inclusiv-8 lei; taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului va costa – 20 lei; taxa pentru acordul de branșament-30 lei; taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol – 104 lei; taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă – 636 lei; taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri – 42 lei pentru fiecare mp sau fracțiune de mp; în ceea ce privește taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, dacă taxa pentru piață în cazul unui producator a fost fixată la zero lei/mp/zi, pentru comerciant va fi de 13 lei/mp/zi; taxa pentru a comerțul stradal-36 lei/zi, taxa pentru amplasare terase, rulote fixe și mobile, tonete, chioșcuri, spații de expunere, cabine pe domeniul public – 11 lei/mp/zi. De asemenea, taxele de eliberare a documentelor în regim de urgență vor fi următoarele: pentru persoane fizice – 12 lei, pentru persoanele juridice – 37 lei, taxa de eliberare a acordului de funcționare – 114 lei; taxa de eliberare a acordului de funcționare pentru activități de comerț stradal, de ocupare temporară a domeniului public- 114 lei. Așa cum se mai menționează în textul hotărârii menționate, anul viitor, proprietarii de locuințe, terenuri și mașini din Filipeștii de Pădure care se vor dovedi a fi bun-platnici la achitarea taxelor și impozitelor locale vor avea parte și de facilități, în timp ce în cazul acelora care își vor lăsa terenurile și imobilele neîngrijite impozitele vor fi majorate. ”Pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, teren și mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabil, până la data de 31 martie 2024, se va aplica, în cazul persoanelor fizice, o reducere de 10%. În cazul persoanelor juridice, pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, teren și mijloace de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabil, până la data de 31 martie 2024, se va acorda o bonificație de 5%. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, Consiliul Local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. Pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan, Consiliul Local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren, până la 500%. Termenele semestriale de plată pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren și impozitul pe mijloacele de transport sunt 31 martie, respectiv, 30 septembrie 2024. Impozitul anual pe clădiri, teren și mijloace de transport, precum și taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate, datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, în sumă de până la 50 de lei, se plătește integral până la primul termen de plată, 31 martie 2024”, se mai arată în textul hotărârii.