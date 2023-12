Echipa de baschet fete U19 a CSM Ploieşti a participat, în weekend, la Oradea, la cel de-al treilea turneu al sezonului, în cadrul căruia au fost programate primele trei meciuri din returul Fazei I a campionatului.

Fetele pregătite de Loredana Munteanu, Corina Savu şi Robert Munteanu au repetat rezultatele din tur şi au reuşit să câştige toate cele trei întâlniri găzduite de Sala „Antonio Alexe” şi Sala Universităţii Oradea, ajungând la 8 victorii în tot atâtea partide disputate în acest sezon. Implicit, ele sunt calificate pentru Turneul Final al campionatului, la care au acces primele 4 clasate în Faza I.

Rezultatele obţinute de CSM Ploieşti au fost următoarele:

CSU Politehnica Timişoara – CSM Ploieşti 49-81 (15-19, 16-18, 4-24, ­14-20)

CSM Ploieşti: K. Munteanu (26 puncte, 4×3), I. Savu (14, 1×3), ­Bara-Nemeth (10), C. Pîrvan (8, 2×3), A. Zane (8), A. Dulhaz (7, 1×3), A. Dumitru (6), D. Păuşan (2), N. Belhamra, O. Sandu şi N. Dănilă.

CSM Ploieşti – CS Universitatea Cluj-Napoca 74-52 (26-10, 20-14, 18-11, 10-17)

CSM Ploieşti: A. Zane (16 puncte), I. Savu (15, 1×3), D. Păuşan (10), K. Munteanu (7), A. Dulhaz (7, 1×3), Bara-Nemeth (6), C. Pîrvan (4), A. Dumitru (4), O. Sandu (3, 1×3), N. Belhamra (2) şi N. Dănilă.

CSM Ploieşti – Sportul Studenţesc Bucureşti 76-58 (20-11, 14-8, 19-17, 23-22)

CSM Ploieşti: C. Pîrvan (19 puncte, 2×3), I. Savu (18, 4×3), Bara-Nemeth (12), K. Munteanu (9, 1×3), A. Zane (4), A. Dumitru (4), D. Păuşan (4), N. Belhamra (4), A. Dulhaz (2), O. Sandu şi N. Dănilă.

Turneul al 4-lea, care încheie prima fază a campionatului, este programat în zilele de 13 şi 14 ianuarie 2024. CSM Ploieşti le va întâlni atunci pe CS Crişul Oradea şi CSŞ Bega Timişoara. Turneul Final al campionatului va avea loc în perioada 24-25 februarie.