Formația Petrolul n-a reușit să încheie anul așa cum și-ar fi dorit și să se întoarcă neînvinsă de la Craiova, cedând, cu scorul de 2-0, la capătul unui meci în care s-a jucat, efectiv, cu ocaziile rarisime!

După ce multă vreme au stat în zona de play-off a clasamentului, „lupii” au cedat teren în doar câteva etape, finalul de an putând să-i găsească dincolo de locul zece în ierarhia Superligii. La Craiova, în ultima apariție din 2023, elevilor lui Florin Pîrvu nu le-a ieșit, practice, nimic, ratările uriașe, dar și erorile comise în ultimele minute, aducându-i în situația de a pierde o partidă în care, per ansamblu, nu le-au fost cu nimic inferiori adversarilor.

În momente cheie, meciul din Bănie ar putea fi sintetizat astfel:

– minutul 10: Zima are o paradă de excepție la șutul lui Blidar și împiedică deschiderea scorului;

– minutul 24: Petrolul irosește prima mare ocazie, după ce Musi a pătruns pe dreapta, dar a șutat în blocajul lui Gurău, iar, mai apoi, Dumitriu nu izbutește, din două încercări, să treacă mingea dincolo de linia porții!

– minutul 34: Gicu Grozav scapă pe stânga, reușește să centrează în fața porții, iar Musi, de la 6 metri, șutează slab, Gurău reușind să pareze!

– minutul 70: Chițu centrează din stânga, Blănuță reia din săritură, de la 3-4 metri, dar mingea lovește bara și, mai apoi, „țopăie” pe linia porții, înainte de a fi prinsă de către Zima!

– minutul 78: Achim găsește un culoar pe dreapta, pătrunde decis și, cu un șut violent, propulsează balonul sub transversală, nelăsându-i vreo șansă lui Zima: 1-0.

– minutul 86: Jefferson trimite pe poartă, de la 25 de metri, Gurău respinge slab, în față, până la Omrani, cel care, însă, ratează incredibil, mingea șutată de el fiind respinsă cu piciorul de către goalkeeperul gazdelor!

– minutul 90: Zima caută să repună repede mingea, avansează până în marginea careului de 16 metri, dar degajează în spatele lui Blănuță, balonul ricoșând, de acolo, în plasă! Centralul validează golul, după ce primește „verde” din camera VAR: 2-0.

Așa s-a scris, practic, istoria ultimei confruntări a anului. Petrolul a pierdut abia pentru cea de-a patra oară în 21 de etape, suficient, însă, pentru a aluneca dincolo de jumătatea clasamentului. Urmează vacanța, dar una scurtă, doar până pe 4 ianuarie – când se va pleca în cantonament în Turcia, pentru că primul joc oficial din 2024 aproape că bate la ușă! Urmează partida Petrolul – Dinamo, sâmbătă, 20 ianuarie, pe „Ilie Oană”, la o oră ce urmează a fi stabilită. Foto: Remus Badea.

FCU Craiova 1948 – FC Petrolul 2-0 (0-0)

Marcatori: V. Achim (78), Blănuță (90).

FCU Craiova: Gurău – Negru, Compagnucci, Lacroix, Pandula (59 Mascharenhas) – V. Achim (cpt), Van Durmen – Sidibe (72 Baeten), Bauza (88 Albu), Blidar (59 Blănuță) – Chițu. Antrenor: Giovanni Constantino.

FC Petrolul: Zima – Garutti (81 Roman), Meijers, Huja – Dumitriu (81 Omrani), ­Jefferson, Seto, Jair, Țicu (cpt) – Musi (81 D. Radu), Grozav. Antrenor: Florin Pîrvu.

Cartonașe galbene: Bauza (5), Compagnucci (12), Chițu (61)/Omrani (88), Fl. Pîrvu (88), Jair (90).

Au arbitrat: Cătălin Popa – Mihai Marica și Romică Bîrdeș.

Rezervă: Iuliana Demetrescu. Arbitru VAR: Sorin Costreie. Arbitru AVAR: Andrei Antonie.

Observatori: Victor Berbecaru și Imilian Șerbănică.

Jucătorul meciului: Vlad Achim