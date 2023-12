Parlamentarul social-democrat le cere, pe de altă parte, consilierilor locali ploieşteni să nu lase municipiul fără iluminat festiv, de Sărbători

V. S.

Deputatul Bogdan Toader somează Consiliul Județean Prahova să găsească urgent soluții pentru decontarea abonamentelor celor aproximativ 11.000 de elevi navetiști din județul Prahova. Parlamentarul social-democrat l-a atacat, în cadrul unei conferințe de presă susținute ieri la sediul PSD Prahova, pe vicepreședintele CJ Prahova, Cristian Apostol, căruia îi reproșează că nu a gestionat așa cum trebuie organizarea licitației pentru licențele transportatorilor, acest lucru având urmări directe asupra crizei actuale a transportului elevilor navetiști. ”De la 1 Decembrie, elevii nu mai primesc abonamente. Este un lucru destul de grav! În 2020 am mai avut o astfel de situație, dar am încercat din răsputeri să găsim soluții, pentru că acesta este rolul administrației locale – iar atunci făceam parte din administrația locală – și am găsit în cele din urmă soluții pentru rezolvarea transportului elevilor. În acest moment, însă, înțeleg că nu sunt soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Am văzut comunicările publice venite din partea Consiliului Județean Prahova, cel care gestionează acest serviciu de utilitate publică și spun cu părere de rău că nu sunt deloc credibile. Domnul Apostol (n.n. – vicepreședinte al CJ Prahova) a venit cu o comunicare din care reiese că de la 1 ianuarie se propune să se reia acest serviciu public și această gratuitate pentru elevii navetiști. Sunt două aspecte: primul – domnul Apostol trebuia să aibă în vedere că la sfârșitul anului trecut, începutul anului 2023, prelungirea acordată acestor transportatori pentru licențe expira. Nu știu de ce nu au organizat licitația pentru atribuirea acestor contracte de delegare mai devreme, astfel încât de la 1 ianuarie toți transportatorii să aibă contract valabil, astfel încât să se poată deconta transportul. Am avut discuții și cu transportatorii, care spun că au licențe de transport prelungite pentru acest an și că au pierderi destul de importante pentru lunile în care au prestat serviciul destinat transportului elevilor navetiști. De exemplu, sunt transportatori care au de încasat 800.000 de lei de la Ministerul Educației – prin Inspectoratul Școlar – pentru aceste abonamente. Ce facem în luna decembrie, care se pare că nu a fost luată în calcul de către domnul Apostol, care afirmă că se va rezolva de la 1 ianuarie. Și ce se întâmplă în această lună? Copiii merg la școală și în luna decembrie. Cine le decontează abonamentele, pentru că trebuie să fim conștienți de un lucru: sunt sume importante pentru bugetul unei familii!”, a declarat deputatul Bogdan Toader pe acest subiect. ”Este o situație în care Consiliul Județean se retrage și spune că se va rezolva, dar reprezentanții instituției nu spun cum vor rezolva acele pierderi ale transportatorilor pentru serviciile prestate și nedecontate, cine îi despăgubește pe cei care plătesc și nici cum se va rezolva de la 1 ianuarie. (…) Am vorbit cu cei de la ANRSC, care au spus foarte clar că au atenționat Consiliul Județean din anul 2022 cu privire la expirarea licențelor și a prelungirilor acestora. Deci se știa acest aspect. Poate găsește Consiliul Județean o soluție să aloce bani pentru acest serviciu de utilitate publică, pe care îl administrează”, a mai precizat Toader.

Privitor la iluminatul festiv din Ploiești, parlamentarul social-democrat a susținut că este nevoie ca aleșii locali să găsească soluții pentru ca ploieștenii să se poată bucura de beculețele de Sărbători. ”Înțelegem cu toții greutățile cu care se confruntă municipalitatea din cauza lipsei fondurilor, însă consider că este o problemă a Consiliului Local care îi reprezintă pe cetățeni, iar consilierii locali ar putea propune alocarea unei sume cât de mici astfel încât să aducă puțină bucurie locuitorilor orașului, în special pentru cei mici”, a precizat Toader, în contextul în care Ploieștiul va primi o sumă importantă din impozitul pe venitul global.

Deputatul Rodica Paraschiv a prezentat, tot în cadrul conferinței de presă de ieri, aspecte legate de activitatea parlamentară, respectiv Legea pensiilor, dar și alte două proiecte care au trecut de votul Camerei Deputaților, foarte importante în special pentru zona rurală: ”Săptămâna aceasta s-a adoptat legea care vizează produsele De Origine România, de aici și DOR, care se vor putea produce și se vor putea certifica destul de ușor, cu condiția ca solicitantul să dovedească faptul că materiile prime care intră pe ciclul de producție sunt de origine românească, existând însă și un procent în care se admite ca unele dintre acestea să provină din alte state, un exemplu fiind… stafidele. Vorbim despre alimentație sănătoasă, despre asigurarea de locuri de muncă, dar și despre solidaritate”, a menționat Rodica Paraschiv. De asemenea, săptămâna trecută, a fost adoptată o altă propunere legislativă privitoare la punctele gastronomice locale. ”Sunt prevederi foarte avantajoase, pentru că se permite ca persoanele care au certificat de producător, care se ocupă de pescuitul comercial, care sunt vânători să poată deschide aceste puncte gastronomice locale unde să poată fi servite mâncăruri și băuturi tradiționale, cu un maximum de 15 locuri, putând fi organizate în locuințele proprii, la crame, la stâne, zone piscicole. Sunt și avantaje în cazul înființării acestor puncte gastronomice locale: în primii doi ani de la înființare se plătesc impozitele la normă de venit”, a precizat deputatul social-democrat.