Colecta Naţională de Alimente devine un eveniment marcant în calendarul anual al Băncilor pentru Alimente din România. An de an, cu acest prilej, comunităţi din toată ţara se unesc pentru a oferi hrană şi speranţă celor necăjiți. Colecta Naţională de Alimente este posibilă datorită implicării partenerilor deja tradiţionali ai Băncilor pentru Alimente care susţin şi zi de zi misiunea acestora de a lupta împotriva risipei alimentare şi a sărăciei: Lidl România, Penny|Rewe România, Auchan România, Kaufland România, CHEP România.

Persoanele pot achiziţiona şi dona alimente neperisabile din 811 magazine ale partenerilor, astfel:

– până pe 27 decembrie, la nivel naţional, în oricare dintre cele 353 magazine Lidl România

– până pe 27 decembrie, în 361 magazine Penny|Rewe România din toată ţara

– până la 27 decembrie, în 39 magazine Auchan România din toată ţara

– până la 27 decembrie, în 57 magazine Kaufland România din toată ţara.

Campania este însufleţită de sute de voluntari care au decis să ofere din ceea ce au mai preţios, timpul lor, pentru a fi prezenţi la intrarea în magazine, pe culoarele acestora, precum şi lângă cutiile de colectare a alimentelor. Ei sunt inima campaniei şi legătura directă dintre generozitatea comunităţilor din România şi persoanele care au mai mare nevoie de hrană. Astfel, în perioada 15 – 17 decembrie, clienţii vor fi ghidaţi şi încurajaţi de voluntari să facă un gest concret de solidaritate, prin cumpărarea şi donarea de alimente de bază neperisabile pentru cei în nevoie: orez, mălai, fasole, făină, ulei, zahăr, conserve de carne şi peşte, gemuri, cereale, paste, sosuri, patiserie ambalată, dulciuri etc. Produsele pot fi donate în cutiile speciale amplasate după casele de marcat în toate magazinele participante.

Fiecare aliment donat ajunge apoi prin cele nouă Bănci Regionale pentru Alimente la organizaţiile partenere care au grijă de persoanele în nevoie. Bătrâni din cămine sau rămaşi fără sprijinul familiei, copii din centre de plasament, familii sărace şi numeroase, copii din centre de zi şi de recuperare, persoane cu dizabilităţi şi mulţi alţi oameni în nevoie beneficiază de această campanie menită să ofere nu doar hrană, ci şi speranţă şi alinare.