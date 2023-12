Cea mai mare despăgubire plătită de asigurătorii din România anul trecut în baza poliţelor obligatorii RCA a depăşit 7,1 milioane de lei, fiind acordată ca urmare a unei vătămări grave cauzate de un accident rutier, se arată într-un comunicat al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), potrivit Agerpres.

Totodată, în anul 2022, companiile de asigurări membre UNSAR au achitat pentru primele 10 cele mai mari daune rezultate din accidente de vehicule despăgubiri în valoare de 36,5 milioane de lei, conform unei analize realizate la nivelul asociaţiei.

Potrivit organizaţiei, despăgubirile totale plătite la nivel de piaţă în baza poliţelor RCA sunt mult mai mari în condiţiile în care, în fiecare zi calendaristică din 2022, s-au plătit despăgubiri de peste 10 milioane lei pentru cele aproximativ 400.000 de dosare de daună deschise în urma accidentelor rutiere.

În prima jumătate a acestui an, dauna medie plătită în baza poliţelor RCA a crescut cu 10%, conform datelor oficiale ale Autorităţii de Supraveghere Financiară.

«Din păcate, un accident rutier poate avea un impact major asupra unei familii – aşa cum, din păcate, am văzut şi în cazurile constant mediatizate. Mai mult, numărul accidentelor grave rămâne la un nivel alarmant. Tocmai de aceea, prevenţia în trafic trebuie să devină o responsabilitate asumată de noi toţi. Pentru că ne dorim o lume fără accidente rutiere, o ţară fără victime pe şosele, o Românie a siguranţei în trafic, am pus bazele Coaliţiei pentru Siguranţă Rutieră – un proiect de ţară, prin care ne propunem să aducem alături de noi organizaţii, oameni, companii şi autorităţi, cu un singur scop: creşterea nivelului de siguranţă pe şoselele din România şi reducerea numărului de victime ale accidentelor auto”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR.