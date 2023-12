Un cerşetor sună la o uşă, unde îi deschide o gospodină iritată, cu mâinile-n şolduri şi pusă pe scandal:

– Ce mai vrei şi tu?

– Păi, ştiţi, dacă aţi avea nişte sticle goale de bere, pe care le-aş putea vinde…

– Arăt eu ca şi cum aş bea bere?!

– Aaa… Mă scuzați, atunci măcar nişte sticle goale în care a fost bulion de roșii…

– Ce faci, Vasile, mă părăsești?

– Da.

– Bine, mă, dar noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis!

– Așa e, numai că acum m-am trezit!

Doi copii la grădiniță:

– Vrei să ne jucăm de-a doctorul?

– Da.

– Atunci, pune-mi un plic cu bani în buzunar!

Discuție la telefon între doi vecini:

– Ce faci, Ioane?

– Bine. În Maldive!

– În Maldive? Ce faci acolo?

– Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai… Tu?

– Eu sunt acum chiar în spatele tău, tot în piață, și voiam să te întreb dacă vrei să te ajut până acasă cu sacul ăla de cartofi pe care îl cari acum…

-Mami, ce este libertatea cuvântului?

– E atunci când eu vorbesc și tac’tu e liber să mă asculte!

– Bună dimineața, azi vă vom testa coeficientul de inteligență.

– Ce-i ăla?!

– Vă mulțumim, testul a luat sfârșit!

-Alo, domn doctor?!

– Da, spune.

– Pe nevastă o doare gâtul și nu mai poate să vorbească! Ce să fac?

– Să te bucuri!

– Să zicem că ai 500 de euro. Te sună fosta iubită și îți cere 200 de euro, apoi te sună actuala și-ți cere 300 de euro. Cu câți bani rămâi?

– Cu 500 de euro și două apeluri pierdute…

– Pastilele recomandate m-au întinerit cu un an, doctore.

– Și cum a reacționat soția?

– Nu știu, că de atunci n-am mai dat pe acasă!

Soția se plânge soțului:

– Cred că s-a întâmplat ceva cu telefonul fix: am vorbit astăzi cu o prietenă și nu reușeam să ne înțelegem deloc!

Soțul: – Dar ați încercat să vorbiți și pe rând?

Un tip care s-a mutat într-un bloc nou vorbește cu un prieten de-al lui:

– Ce vecini simpatici am!

– Cum așa?

– Păi, ieri noapte, pe la ora 3, când cântam sub duș, ei țineau ritmul cu pumnii în perete! Oameni de treabă, ce mai!

Tatăl îi spune fiului:

– Gata, s-a terminat cu distracția. De mâine te duci la muncă.

– De ce?

– Doar n-o să ne întrețină maică-ta pe amândoi!

Un doctor aude la telefon vocea familiară a unui coleg:

– Avem nevoie de un al patrulea om la poker!

– Vin imediat, zice doctorul. Pe când se îmbrăca, soția întreabă:

– E ceva grav?

– Desigur. Deja sunt trei doctori acolo!

La tribunal

Judecătorul: – Si vreți să susțineți că ați crezut că portmoneul pe care l-ați sustras din geanta păgubitei vă aparține?

Acuzatul: – Portmoneul nu, dar bancnotele îmi păreau cunoscute…

Doi iubiți stau de vorbă:

Ea: – Înțelegi că eu vreau binele tău?

El: – Înțeleg, dar nu ți-l dau!

Soțul vine acasă dimineața, beat mort.

Sună la sonerie, însa nu răspunde nimeni.

Așa că începe să strige la ușă :

− Am cele mai frumoase flori pentru cea mai frumoasă fată!

Soția deschide bucuroasă ușa și întreabă:

− Dar unde-s florile?

La care soțul:

− Da‘ unde-i fata frumoasă?

Doi îndrăgostiți se plimbă prin parc.

Visător, el întreabă: – Iubito, ce ar zice acest tei dacă ar putea vorbi?

Ea: – Că e castan!

– Alo, morga, soțul meu n-a ajuns acasă, nu cumva a fost adus acolo?

– Spuneți-mi câteva semne distinctive…

– E bâlbâit.

– Iubitule! Unde dormim la noapte? Că nu văd vilă, limuzină, nu văd nimic din ce mi-ai promis!…

– Iubirea e oarbă, ďaia nu vezi, fluturaș!

La ora de muzică:

– Domnule profesor, mama mea spune că am voce…

– Nu contează ce susține mama ta. Vecinii tăi ce zic?

Ion merge la medic…

– Care e problema ta, tinere?

– Vedeți, de două săptămâni visez găini care joacă fotbal. Vreau să scap de aceste vise.

– Da. . . Ia acum aceste pastile ca să nu mai visezi găini care joacă fotbal.

– Pot să le iau mâine?

– De ce?

– Păi … vedeți … azi e finala și nu vreau să o pierd!

Profesoara către Bulă:

– Când spun ”Bărbatul este fericit”, unde se află subiectul?

– În bar, bea o bere cu amicii.

– Vă sun de la școală, fiul dumneavoastră e foarte obraznic!

– Și acasă e la fel, dar eu nu vă deranjez cu telefoane!

– Domnule profesor, nu înțeleg teoria relativității.

– OK. Domnule student, spuneți-mi, trei fire de păr sunt multe sau puține?

– Puține!

– Așa e, dacă sunt pe cap, dar dacă sunt în ciorbă?

Soția:

– Dragule, fă-mi și mie un compliment!

Soțul:

– Iubito, ai cel mai frumos bărbat!

La matrimoniale: “Caut nevastă !”

Mii de răspunsuri: ” Alege-o pe-a mea! “

Discuție între soț și soție, imediat după căsătorie:

– Vreau să merg la Paris, să-mi cumpăr parfum, poșetă și pantofi.

– Bine tu, dar toate astea le poți cumpăra și de aici de la noi, din România!

– Mulțumesc, asta e tot ce am vrut să aud!

Întrebare: – Care este diferența dintre cei care se roagă în biserică și cei care se roagă în avion ?

Răspuns: – Cei din avion o fac mult mai sincer!

– Bulişor, ce cadou o să-i cumperi bunicii de Crăciun?

– O minge de fotbal!

– O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal!

– Și ce dacă ! Ea cum mi-a cumpărat mie cărţi?!!!

Ea: – Ai ajuns?

El: – Acum dau colțu’!

Ea: – Doamne ajută!!!

Un tip intră într-un bar.

Barmanul îl întreabă:

– Bună seara, ce beţi astă seară?

– Ce să beau, frate? Alocaţia copiilor!

Soțul e la bucătărie și face de mâncare.

Soția, care e la cură de slăbire, îl întreabă ce face de mâncare.

Soțul: – Draga mea, fac paste carbonara.

Soția: – Nu pune șuncă, ou, cașcaval și smântână!

Soțul: – Paste să pun? Sau bem numa’ apa în care au fiert pastele?

Un sătean soseşte la Bucureşti, se suie într-un taxi şi comandă şoferului:

– Du-mă în principiu!

Şoferul: – Unde?

– În principiu, ţi-am zis!

În fine, după mai multe încercări de a-l lămuri pe şofer unde voia să meargă, săteanul spune:

– Păi mi-a spus şi mie cineva că, la Bucureşti, în principiu se găsesc de toate. Și am vrut să mă conving!

– Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?

– Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot…

– Şi ai căzut?

– Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine…

– Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?

– Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!

Badea Gheorghe se plimba pe stradă cu cei doi copii ai lui.

Un cunoscut îi spune: Ce copii frumoși ai! Și ce mai seamănă între ei!

– Păi cum să nu, dacă sunt gemeni.

– Și câți ani au?

– Baiatu’ are patru, iar fata cinci!