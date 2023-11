• Actualii beneficiari ai celor două tipuri de ajutoare – obligaţi să se înscrie la primăriile de domiciliu

• Cine va refuză sistematic un loc de muncă ori nu va presta activităţi de interes local riscă să piardă banii!

N. Dumitrescu

În baza unei legi care va intra în vigoare de la începutul anului viitor, familiile și persoanele singure cu venituri reduse vor fi încadrate ca beneficiare ale unei noi forme de protecție socială. Este vorba despre venitul minim de incluziune, care reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi a riscului de excluziune socială. Acest venit se va acorda începând cu luna ianuarie 2024, iar de la acea dată beneficiile care s-au dat până acum reprezentând venitul minim garantat și ajutorul pentru susținerea familiei vor fi suspendate. Drept urmare, toți beneficiarii actuali ai celor două prestații sociale menționate anterior – respectiv de venit minim garantat și ajutor pentru susținerea familiei – vor trebui să se adreseze primăriilor din localitatea de domiciliu până la data de 31 decembrie 2023, în vederea înregistrării, respectiv a depunerii actelor necesare în vederea primirii noului beneficiu. De altfel, recent, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova a organizat la Ploiești o reuniune pe această temă, la care au participat primari și reprezentanți ai serviciilor publice de asistență socială, având în vedere că primăriile au rol extrem de important în privința aplicării legislației referitoare la venitul minim de incluziune. Conform unei situații valabile în luna septembrie a.c., înregistrate la nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, la nivelul județului Prahova au fost înregistrați un număr de 2.423 de beneficiari de alocație pentru susținerea familiei și 3.207 de beneficiari de venit minim garantat. De precizat că persoanele care vor primi, din ianuarie 2024, venit minim de incluziune și sunt apte de muncă au și noi obligații, una dintre acestea vizând înregistrarea la AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, iar cine va refuza de mai multe ori ofertele de muncă ori nu va presta activități de interes local, la propunerea primarului localității, va pierde banii!

Așa cum prevede legislația, venitul minim de incluziune reprezintă un program unic de asistență socială, fiind vorba despre sprijinul financiar acordat de stat pentru a asigura nivelul de trai minimal, pentru familiile și persoanele singure aflate în situația de dificultate, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Este un beneficiu prevăzut de Legea 196/2016 și are două componente: sprijin pentru incluziune – care are ca scop prevenirea și combatarea sărăciei și a riscului de excluziune socială, înlocuind ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat, și sprijin pentru familiile cu copii, care se va acorda familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei. Tocmai de aceea, este important ca prahovenii care până acum erau beneficiari ai celor două prestații sociale menționate anterior să se adreseze primăriilor cu o solicitare, însoțite de o serie de acte, în vederea primirii de venit minim de incluziune, având în vedere și avantajele acordării acestuia, și anume: se acordă sub formă de plată unică lunară; beneficiarii sunt asigurați în sistemul de sănătate și intră în categoria ”consumatorilor vulnerabili” și vor primi ajutoare pentru încălzirea locuinței etc. Pentru a beneficia de venit minim de incluziune, persoanele care vor solicita de la primărie acest lucru trebuie să îndeplinească și o serie de condiții generale, respectiv: să nu dispună de venituri suficiente pentru asigurarea unui nivel de trai minim; să nu aibă venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei, respectiv până la 400 de lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani (pentru acordarea ajutorului de incluziune); să aibă venituri nete lunare ajustate de până la 700 de lei (pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii). În ceea ce privește cuantumul venitului minim de incluziune, acesta se va acorda, din ianuarie 2024, în funcție de nivelul de venit al fiecărei persoane, așa cum se poate vedea în documentul alăturat.

Obligaţii stricte pentru cei care sunt apţi de muncă ori nu au terminat şcoala

Așa cum mai prevede legislația în vigoare, solicitanţii acestei noi prestații sociale, în cazul componentei ajutor de incluziune, atât titularul dreptului, cât și membrii familiei sale apți de muncă și care nu obţin venituri din orice formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, vor avea de îndeplinit și o serie de obligații. Și anume: de a urma măsurile stabilite de către AJOFM, odată cu înregistrarea ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; de a se prezenta ori de câte ori sunt solicitate la sediul AJOFM, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională. De asemenea, există obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, acest lucru realizându-se de către o singură persoană aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune. Totodată, cei care primesc ajutor de incluziune au obligația să efectueze activități cu caracter ocazional – aceste oferte de muncă fiind remunerate conform Legii zilierilor – stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă. De adăugat faptul că, în cazul nerespectării unora dintre aceste obligații există și sancțiuni, în sensul că, dacă vor refuza de mai multe ori ofertele de muncă, beneficiarii ajutorului de incluziune apți de muncă riscă să rămână fără acest sprijin bănesc. Iar acest lucru scrie foarte clar și în lege: ”Persoanele apte de muncă și care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare, şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, şi de a face dovada, din 3 în 3 luni, că şi-au păstrat statutul de persoană în căutarea unui loc de muncă şi nu au refuzat un loc de muncă oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională”. De asemenea, neîndeplinirea obligaţiei de a presta activităţi/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile va conduce, de asemenea, la suspendarea plăţii ajutorului de incluziune pentru o perioadă de maximum 3 luni şi, respectiv, la încetarea plăţii ajutorului de incluziune, dacă obligaţia este neîndeplinită şi în perioada de suspendare, cu precizarea că suspendarea acordării venitului minim de incluziune sau a oricăreia dintre componentele acestuia se face prin decizie a directorului executiv al Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Nu în ultimul rând, cei care nu au finalizat cursurile școlare mai au și obligația de a se înscrie în programul educaţional „A doua şansă“.