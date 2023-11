Formația FC Voluntari, adversara Petrolului de vineri (ora 17,00), este singura echipă care, în acest sezon, a învins la Ploiești, pe arena ”Ilie Oană”, în tur! Apoi, doar CFR Cluj, în ”Gruia”, a mai reușit să bată echipa lui Florin Pârvu, în urma unui meci ”cu cântec”, stricat de Istvan Kovacs, în câteva moment decisive.

Așadar, galben-albaștrii au motiv să trateze meciul ”de Ziua Națională”, cu maximă seriozitate și cu gândul la puncte (punct), pentru a rămâne în zona de play-off.

Bratu se întoarce

Pentru Mario Bratu, tânărul mijlocaș al “lupilor”, calvarul prin care a trecut din vară încoace se apropie de sfârșit. La unul dintre ultimele antrenamente din finalul sezonului trecut, Mario a suferit o accidentare gravă, o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul piciorului stâng, ghinion care l-a trimis direct pe masa de operație.

Intervenția chirurghicală, efectuată în luna iunie, a fost un succes și chiar dacă se aștepta să revină alături de colegii săi nu mai devreme de începutul anului viitor, Mario s-a recuperat foarte bine, iar acum a participat la un prim antrenament sub comanda staffului tehnic coordonat de către Florin Pîrvu.

„A venit și ziua la care visam! Pot să spun că am fost norocos, pentru că totul a decurs foarte bine și am reușit să revin alături de băieți mai repede, poate, decât m-aș fi așteptat! Deocamdată fac doar prima parte a antrenamentului alături de ei, cea de încălzire, după care trec la un program separat, pentru că încă nu am voie să intru la jocuri sau la alte exerciții care presupun contact fizic între jucători. Dar, peste vreo două săptămâni sper să încep să mă pregătesc normal, astfel încât în cantonamentul de la începutul lunii ianuarie să fiu apt 100%”, ne-a explicat Mario Bratu. În vârstă de 21 de ani, Mario Bratu, un jucător provenit din Centrul de Copii și Juniori al „galben-albalștrilor”, a bifat 21 de apariții în stagiunea precedentă a Superligii, el aflându-se, în ultimii ani, și în anturajul selecționatei „Under 20”.