• La flacăra acestui vechi meșteșug – lecții predate viitorilor iubitori de frumos!

Luiza Rădulescu Pintilie

Probabil nu am să trec niciodată pragul muzeului sticlei din New York, care reunește, în cea mai mare colecție de acest tip din lume, peste 45 000 de exponate, dar în mod cert pot măcar să mi-l închipui după ce, vreme de aproape două ore, m-am aflat într-un loc din care, de aici, din Prahova – mai precis foarte aproape de Ploiești, de la Păulești- pleacă spre America, Japonia, Canada, Italia sau Franța, adevărate „bijuterii” realizate cu măiestrie, fie că este vorba despre lămpi și candelabre, vaze, aplice, carafe și fructiere, platouri, boluri pentru dulceață, pahare sau tăvi, multe dintre ele în serii limitate sau unicat. Realizate nu de puține ori la comanda unor clienți care cunosc standardele înalte de calitate de la care nu se abate RomBlast- firmă înființată în 1990 și care s-a remarcat drept lider în elaborarea sticlei calco-sodice, utilizând străvechea procedură de suflare manuală la țeavă, încât și-a câștigat renumele și sub certificarea unor mari galerii ale lumii.

Cu specializare, din punct de vedere al formației sale de bază, în domeniul preparării vinului, cu o activitate apreciată ca primar al comunei Păulești, dar mai ales cu o viziune, o deschidere, o intuiție și o capacitate de a anticipa mersul vremurilor și al lucrurilor- pe care ni le-a confirmat din plin și în timpul dialogului nostru – domnul Gheorghe ­Petrache (în foto) s-a lansat, imediat după Revoluția din 1989, într-o acti­vitate aproape fără concurență în România și deopotrivă ridicată la standardele exigențelor pieței „de afară”, dovadă că în cea mai mare parte – dacă nu chiar în totalitate – sticlăria artistică realizată sub brandul ­RomBlast ia, de mai bine de treizeci de ani, drumul exportului către destinații pre­tențioase și puternic concu­ren­țiale. Mai mult decât atât, când neclare prevederi ale legis­lației privind drepturile de proprietate au creat unele confuzii privind obiectele decorative realizate în celebra tehnică Galle, nu a ezitat să dea chiar girul numelui său- Petrache – obiectelor comandate, cerute și așteptate în diverse colțuri de lume.

Pentru cunoscători, notăm că în spatele fiecărui produs se regăsește fie cea mai înaltă experiență în fasonarea sticlei plate prin utilizarea tehnicilor de termofuziune și termoformare, fie cea a realizării unor splendide vitralii cu plumb aplicat încât mici bucățele de sticlă se reunesc în adevărate opere de artă, ori tainele colorării cu diverși pigmenți care fac ca nu numai ansamblul, ci și fiecare detaliu să stea sub semnul unicității.

Până și fragilității la care suntem tentați să ne ducem cu gândul atunci când privim un obiect din sticlă îi sunt conferite, la RomBlast, rezistență și durabilitate prin complexe și bine stăpânite procese de depunere galvanică pe bronz, cupru și argint, încât cei care le cumpără să se poată bucura mult timp de atractivitatea și frumusețea lor. Pictura handmade ce înno­bilează multe dintre produsele din sticlă sau tablourile realizate de un colectiv propriu de pictori adaugă un plus valorii evidente a fiecărui produs, așa cum posibilitatea de a alege rama potrivită pentru peisajele sau buchetele de flori pictate pe pânză ori carton e încă o dovadă a actualității și adaptabilității spiritului antreprenorial al fondatorului și coordonatorului acestui fascinant univers al sticlei topite, cu o istorie veche de peste cinci mii de ani.

Și dacă, oricât de optimiști am fi noi, cei de astăzi, tot nu ne putem convinge dacă, așa cum spun specialiștii, sticla apărută, acum mulți, mulți ani, mai întâi din lavă vulcanică, apoi sub forma unor mici mărgele ori topită de sirieni la 1500 de grade Celsius se descompune în circa un milion de ani, fiind cel mai rezistent material produs de umanitate, de ceva tot ne putem convinge. De exemplu, de faptul că lecțiile despre sticlă și înfrumusețarea ei nu numai prin culori, ci mai ales prin puterea imaginației, predate la RomBlast, în cadrul unor ateliere practice, copiilor din Brea­za, Azuga sau Bușteni deschid drum sigur unor frumoase pasiuni și preocupări de timp liber și, poate, nu peste mulți ani, chiar unor viitori mari artiști. Iar dacă vor învăța doar să deosebească autenticul de kitsch și frumosul de urât, tot e un câștig pentru întreaga viață și, de aceea, merită toate aprecierile părinții și dascălii care aduc copii aflați la vârsta cunoașterii pentru câteva ore petrecute chiar… altfel în cadrul „Săptămânii altfel“ -exact așa cum s-a întâmplat acum câteva zile -, sau îi „rup“ de tentația prea multelor ore petrecute nedezlipiți de calculator, oferindu-le o asemenea alternativă.

…După o zi lungă și grea, privind sutele- dacă nu cumva miile – de obiecte de sticlă reunite în spații special destinate la sediul RomBlast, ascultând mărturisirile și poveștile adevărate spuse de domnul Gheorghe Petrache am călătorit cu gândul de la secțiile de producție în care tehnica de a sufla sticla se dovedește meșteșug și artă deopotrivă la atelierele în care înfloresc… pictural macii pe care îi preferă canadienii, zboară păsările pe care le aleg mai ales cumpărătorii din Franța, iar chipuri de gheișe înnobilează obiecte ce au ca destinație în special Japonia. Arhitectura gotică își face loc tot mai des în tablourile care au căutare pe piața canadiană, așa cum obiectele realizate în atât de cunoscutele tehnici Galle și Tifanny te transpun, fie doar și cu gândul, în mari galerii de artă și muzee, dar și în lumina cu totul aparte ce poate da interiorului unui spațiu de locuit un plus de frumusețe, de căldură cât să transforme o casă în acel acasă pe care, oare, cine nu-l caută?! La rândul ei, colecția de globulețe de vitrină e deja pregătită pentru renumite centre comerciale din mari orașe ale lumii, iar tradiționalele globulețe de Crăciun își vor afla curând locul pe ramurile brazilor decorați de sărbătoare. Și dacă demersurile pe care e hotărât să le facă domnul Gheorghe ­Petrache vor avea îndreptățitul ecou, am putea avea bucuria să cumpărăm, inclusiv din mari centre comerciale ploieștene, în locul globulețelor prea adesea îndepărtate de tradiție și de bun gust, mici simboluri cu adevărat frumoase, ca să ne împodobim casele ori ca să le dăruim.