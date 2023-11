N. D.

Un studiu referitor la puterea de cumpărare a europenilor, dat publicității recent, arată pe ce loc este România la acest capitol, oferindu-se detalii și în ceea ce privește situația pe județe. Concret, în studiul GfK Purchasing Power pentru România şi Europa 2023 se arată faptul că, în România, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în acest an este de 7.738 Euro, ceea ce face ca, dintre statele europene, la acest capitol, țara noastră să ocupe locul 33. Plecând de la aceste cifre, studiul a oferit detalii și despre situația pe județe din perspectiva puterii de cumpărare pe cap de locuitor. Astfel, în ceea ce privește Prahova, aceasta se regăsește în topul celor zece județe în care puterea de cumpărare pe cap de locuitor este peste medie. Concret, potrivit studiului menționat, din cele 41 de județe ale țării, cele zece s-au detașat de restul, întrucât acestea au o putere de cumpărare pe cap de locuitor peste medie, județul Prahova fiind clasat chiar pe locul 10, cu un venit net disponibil de 7836 de euro pe cap de locuitor. ” În România, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în acest an este de 7.738 Euro. Nu au existat modificări în clasament în primele 10 judeţe în acest an. Cu toate acestea, se poate observa încă o dată decalajul dintre regiunile cu putere de cumpărare slabă și puternică din România. Bucureștiul este clar pe primul loc, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 15.314 Euro, ceea ce înseamnă că locuitorii Capitalei au cu aproape 98% mai multă putere de cumpărare decât media națională și de 3,8 ori mai multă putere de cumpărare decât locuitorii judeţului Vaslui, care are cea mai mică putere de cumpărare disponibilă pentru cheltuielile și economiile lor. Acolo, venitul net disponibil este de doar 4.010 Euro, ceea ce reprezintă aproape 52% din media națională. Toate judeţele din top zece au o putere de cumpărare pe cap de locuitor peste medie. Toate celelalte 32 de judeţe, care constituie mai mult de trei sferturi din toate judeţele, sunt sub media națională”, se arată în studiul menționat. Puterea de cumpărare este, potrivit studiului la care facem referire, o măsură a venitului disponibil după deducerea impozitelor și a contribuțiilor caritabile și include, de asemenea, orice beneficii de stat primite, studiul indicând nivelurile puterii de cumpărare pe persoană, pe an în euro și ca indice. ”Puterea de cumpărare GfK se bazează pe venitul nominal disponibil al populației, ceea ce înseamnă că valorile nu sunt ajustate la inflație. Calculele se efectuează pe baza veniturilor și câștigurilor raportate, a statisticilor privind beneficiile guvernamentale, precum și a previziunilor economice furnizate de institutele economice. Consumatorii se bazează pe puterea lor generală de cumpărare pentru a acoperi cheltuielile legate de alimentație, trai, servicii, energie, pensii private și planuri de asigurări, precum și alte cheltuieli, cum ar fi vacanțele, mobilitatea și achizițiile”, au mai precizat specialiștii care au realizat studiul.