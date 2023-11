Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare zi de joi să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Sistemul competiţional s-a modificat încă o dată după o hotărâre a Biroului executiv al C.N.E.F.S. din data de 26 iunie 1973, Divizia A sporindu-şi numărul de echipe de la 16 la 18, beneficiare fiind echipele studenţeşti Universitatea Cluj şi Sportul Studenţesc Bucureşti care se aflau pe ultimele două locuri ale clasamentului şi nu au retrogradat, în timp ce la celelalte „restructurări” (1960,1968) a retrogradat câte o echipă, fie şi în urma barajului (1968). Pentru ca salvarea celor două echipe studenţeşti- făcută, se pare, la insistenţele lui Nicu Ceauşescu, care începea să-şi creeze o activitate politică la nivel de U.T.C. -să fie cât mai bine camuflată, Divizia B îşi va spori şi ea numărul de echipe participante de la 32 (în sezonul 1972/73) la 54 (1973/74), iar Divizia C se va „îmbogăţi” de la 168 la 192 echipe. Sistemul care a debutat în 1973 şi care număra 264 de echipe a fost cel mai stabil, durând până în 1992, când Divizia B a revenit la două serii de 18 echipe, apoi Divizia A a revenit la 16 echipe (2000) şi Divizia B la două serii de 18 echipe. Pentru această ediţie de campionat au fost afiliate un număr de 133 formaţii din judeţul Prahova, dintre care 11 au participat la întrecerile campionatelor republicane. Restul (122) au participat la competiţiile organizate de Comisia Judeţeană de Fotbal, fiind structurate pe patru niveluri valorice, după cum urmează: 30 echipe în Campionatul Judeţean Prahova, Categoria I şi Categoria a II-a (nou înfiinţată), 18 în Campionatul Municipal Ploieşti, 20 de echipe s-au întrecut în Campionatul Teritorial Ploieşti, 11 echipe făcând parte din Campionatul Teritorial Mizil, 25 de echipe au participat la Campionatul Teritorial Câmpina şi alte 18 făcând parte din Campionatul Teritorial al centrului Vălenii de Munte.

Campionatul republican, Divizia B

Începând cu această ediţie (1973/74), Metalul Plopeni emite, cel puţin matematic, pretenţii la promovare, aceasta deoarece echipa Petrolul a fost considerată în acei ani echipa-fanion a judeţului, ea fiind ori singura reprezentantă a judeţului Prahova în Divizia A, ori candidată la promovare, Metalul disputând, în următoarele ediţii de campionat, multe meciuri „strategice” în care Petrolul obţinea unul sau ambele puncte. După turul ediţiei Metalul, condusă de antrenorul Nicolae Marinescu, ocupa locul patru, la şase puncte de liderul seriei Gloria Buzău. Cei doi antrenori ai echipei, Nicolae Marinescu şi Virgil Dridea, au folosit în această ediţie de campionat următorul lot de jucători: Petrică Străjeru, Savu Şoacăte, Constantin Şerban – portari, Ion Grecu, Mihai Negoiţă, Valeriu Giba, Dan Mihăilescu, Radu Alexiu, Marian Spiridon, Vasile Muşat, Petre (Mihai) Alexe, Laurenţiu Rădulescu, Tudor Manolache, Lazăr Ciucu, Mihai Dragomir, Ion Bogaciu, Constantin Rizea, Gheorghe Prunoiu, Constantin Adamescu, Nicolae Florea, Gogu Despa, Ion Toma, Adrian Curcă, Cristea Babonea, Vlad.

Campionatul republican, Divizia C

Startul celei de-a 18 ediţii a campionatului republican, Divizia C, a fost dat duminică, 12 august 1973 – şi-au participat la întrecerile din seria a III-a un număr de opt formaţii prahovene. Avântul Măneciu, după 23 de ani de activitate a reuşit să evolueze pe scena celui de-al treilea eşalon divizionar. Primul joc în Divizia C: Duminică, 12 august 1973 Avântul Mâneciu – Prahova Ploieşti 2-1(2-0). Din lotul echipei din Măneciu au făcut parte: Ion Albină, Păun (Paul) Mitu, Petre Mosor, Petre Bratosin, Vasile Manta, Ilie Tudor, Gheorghe Militaru, Constantin Drăgănoiu, Marian Corneliu Cârstea, Dan Georgescu, Titi Radu, Ion Marcu, Gheorghe Rădulescu, Constantin Posea, Florin Dinescu, Traian Dorin Sersea, Cornel Negoiţescu, Şchiopu, Niculaie, Toma, Vasile Dobre, Ion Terzea, Săvulescu, Tudose, N. Rădulescu. Antrenori: Petre Ivan şi Petre Beucă. Petrolistul Boldeşti: antrenor Marian Iordăchescu.Sarcin, Dumitru Dinescu, Grigore, Viorel Marin, Gheorghe Stoian, Constantin Răchită, Petre Răchită, Gheorghe Teodorescu, Petre (Mihai) Alexe, F. Filipoiu, Păpuşe, Ion Dudu, Florea, Predescu, L. Răchită, Ghidraşcu, C. Stoian, Nicolae Vîlsan, Dumitrache, Haralambie, Oprea, Iliescu, Crăciun, Stroe, Moraru.

Campionatul Teritorial (ediţia a VI-a)

La întrecerile din Campionatul Teritorial al centrului Vălenii de Munte au participat în această ediţie 1973/74, un număr de 18 formaţii, care au fost împărţite în două serii, formate după criterii geografice. În seria I – centrul Vălenii de Munte, după desfăşurarea primei părţi a campionatului, clasamentul arăta astfel: 1. Victoria Olteni (17p), 2. Tinereţea Lipăneşti I (13p), 3. Mobila Vălenii de Munte (12p), 4. Voinţa Gornetul Cuib (12p), 5. Tinereţea II Lipăneşti (Făget) (12p), 6. Luceafărul Drajna (11p), 7. Voinţa Bălţeşti (8p), 8. Drumul belşugului Gura Vițioarei (7), 9. Tinereţea Izvoarele (7p), 10. Voinţa Vălenii de Munte (6p), 11. Voinţa Podenii Vechi (5p).

Clasament final: Campionatul Teritorial, Seria Văleni (ediţia a VI-a), 1973/74

1. Victoria Olteni 20 13 4 3 45 19 30

2. Mobila Vălenii de Munte 20 13 3 4 65 27 29

3. Tinereţea I Lipăneşti 20 13 3 4 69 32 29

4. Luceafărul Drajna 20 9 7 4 47 33 25

5. Voinţa Gornet Cuib 20 10 4 6 43 29 24

6. Tinereţea II Lipăneşti – Făget 20 7 2 11 31 35 16

7. Drumul belşugului Gura Vițioarei 20 6 4 10 24 47 16

8. Voinţa Bălţeşti 20 5 3 12 29 46 13

9. Voinţa Vălenii de Munte 20 4 5 11 31 60 13

10. Voinţa Podenii Vechi 20 5 2 13 25 39 12

11. Tinereţea Izvoarele 20 4 3 13 26 68 11

În urma sesizărilor şi contestărilor făcute la anumite Asociaţii Sportive din campionat seria Vălenii de Munte cu anumite rezultate astronomice de golaveraj cu aranjamente şi de aici că etica şi echitatea sportivă nu a fost respectată. Pentru aceste fapte, comisia de fotbal a hotărât , în şedinţa din 7 iunie a.c. (1974), scoaterea din campionatul teritorial şi suspendate pe un an a următoarelor secţii de fotbal după cum urmează: Mobila Vălenii de Munte, Drumul Belşugului Gura Vițioarei, Tinereţea I Lipăneşti, Tinereţea II Lipăneşti (Făget) şi Tinereţea Izvoarele.

În seria a II-a, numită şi seria Slănic, clasamentul turului a avut următoarea configuraţie: 1. Recolta Vâlcăneşti (12p – punctaj maxim), 2. Progresul Aluniş (9p), 3. Voinţa Vărbilău (7p), 4. Rapid Cosminele (6p), 5. Voinţa Poiana Vărbilău (4p), 6. Brădetul Ştefeşti (2p) şi pe locul 7. Recolta Dumbrăveşti (2p).

Clasament final: Campionatul Teritorial Vălenii de Munte, Seria Slănic, (ediţia a VI-a), 1973/74

1. Recolta Vâlcăneşti 12 11 1 0 40 8 23

2. Voinţa Vărbilău 12 6 3 3 36 17 15

3. Voinţa Poiana Vărbilău 12 5 3 4 26 26 13

4. Rapid Cosminele 12 4 2 6 24 37 10

5. Progresul Aluniş 12 4 1 7 14 26 9

6. Recolta Dumbrăveşti 12 2 4 6 20 30 8

7. Brădetul Ştefeşti 12 3 0 9 30 46 6

În final, cele două câştigătoare de serie au disputat un joc de baraj pentru a desemna echipa campioană a „Văii Teleajenului”:

Baraj: 09.06.1974, ora 11.00, Ploiești, stadionul „Prahova”:

Recolta Vâlcăneşti – Victoria Olteni 3-0 (1-0)

Au marcat : Nicolae Neagu (min. 8 şi 72), Ion Nicolae (Rotaru) (min. 60).

Recolta Vâlcăneşti : Sebastian Căţel – Petre Soare, Petre Pătraşcu, Aurică Duţă, Constantin I. Teodorescu, Marian Nicolae (Breazu), Gheorghe Neagu I, Vasile Stoica, Ion Nicolae (Rotaru), Constantin Duţă, Nicolae Neagu. Rezerve: Constantin Enoiu, Stelian Niţă, Gheorghe Neagu II, Corneliu Costache. Antrenori Gheorghe Neagu şi Stelian Căţel. Au mai făcut parte din lotul echipei: Stelian Niţă – Traian Mutu, Gheorghe Radu, Gheorghe Grigorescu.

Victoria Olteni: Stelian Dragomir – Nicolae Voinea, Ion Praeloş, Ion Tănăsică, GheorgheAchim, Constantin Bucur, Stelian Mociorniţă, Stelian Ioaniţescu, Ion Vlădescu, Nicolae Ierman (34 Ion Trache), Stan Pîrvu. Rezerve: Pavel Avrămoiu, Constantin Dumitrache, Nicolae Panait. Antrenor Stelian Stanciu.

Arbitri: Vasile Tabără – Cristian Frăţilescu şi Gheorghe Ştefănescu.

Barajele pentru promovare în Categoria a II-a judeţeană – 1974

La turneul final al barajului pentru promovare în Campionatul Judeţean – Prahova, Categoria a II-a, au participat următoarele cinci formaţii campioane în teritoriu: Locomotiva Ploieşti, Recolta Vâlcăneşti, Recolta Tăriceni, Foresta Doftana Brebu şi Avântul Tomşani. Disputarea barajului a fost organizat cu jocuri sistem turneu, jucând fiecare cu fiecare. Meciurile s-au jucat în cuplaj, desfăşurarea având loc pe stadionul “Prahova” din Ploieşti.

Rezultatele obţinute de Recolta Vâlcăneşti au fost următoarele:

Etapa I – duminică, 23 iunie 1974

Recolta Vâlcăneşti – Victoria Brebu 1-1 A marcat: Gheorghe Neagu

Etapa a II-a – joi, 27 iunie 1974

Recolta Vâlcăneşti – Recolta Tăriceni 1-0 A marcat: Ion Nicolae (Rotaru)

Etapa a III-a – duminică, 30 iunie 1974

Recolta Vâlcăneşti – Locomotiva Ploieşti 1-3 A marcat: Sorin Stoica

Etapa a IV-a – joi, 4 iulie 1974

Recolta Vâlcăneşti – Avântul Tomşani 1-0 A marcat: Sorin Stoica.

Au obţinut promovarea în urma barajului disputat trei formaţii : Locomotiva Ploieşti, Recolta Vâlcăneşti şi Recolta Tăriceni. Dar…după decizia Comisiei Judeţene de Fotbal, în locul formaţiei Recolta Vâlcăneşti a fost promovată, în mod surprinzător, echipa Foresta Doftana Brebu.