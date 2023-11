Premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD, susţine că nu a luat în calcul până acum o candidatură la preşedinţie, apreciind că “provocările” pe care le are “sunt suficiente în acest moment”, potrivit Agerpres.

“Nu face parte din priorităţile mele şi nu o spun cu nicio falsitate. (…) Eu nu am luat în calcul acest lucru până acum, indiferent cât de mult se discută pe acest subiect. (…) Nu am vorbit în partid, nu am vorbit cu colegii mei acest lucru. Am un job în acest moment, nu simplu, dar nu mă obligă nimeni, ca să nu fiu ipocrit”, a declarat Ciolacu, la România TV.

Întrebat dacă şi-a dorit să fie prim-­ministru, liderul social-democrat a afirmat că acest lucru nu a fost “un scop” în viaţa sa.

«Da, a venit cumva inerţial, nu a fost un scop în viaţa mea, dar cred că provocările pe care le am acum sunt suficiente în acest moment», a adăugat Marcel Ciolacu.