Cercetătorii din Statele Unite au numit 8 măsuri prin care procesul de îmbătrânire biologică poate fi încetinit cu până la 6 ani de zile, relatează NewScientist și The Guardian, potrivit Hotnews.

Acestea sunt : respectarea unei alimentații sănătoase; ducerea unei vieți mai active; renunțarea la fumat; respectarea unui program de somn sănătos; menținerea unei greutăți sănătoase; ținerea sub control a nivelului colesterolului; monitorizarea glicemiei pentru a nu scăpa de sub control; ținerea tensiunii arteriale în parametri normali.