Liga1devine Liga egalurilor, majoritatea partidelor terminându-se cu remize. Fiecare meci are însă ”povestea” sa, așa cum a fost și cel de la Clum, unde Petrolul a obținut al treilea egal la rând și al doilea ” 0-0” consecutiv, de data aceasta partida fiind una în care galben-albaștrii n-au putut profita de jumătatea de oră în care au avut om în plus pe teren.

Echipa Petrolul a plecat neînvinsă și de pe „Cluj Arena”, după cea de-a zecea remiză a sezonului, bifată la capătul unui meci pe care formația noastră l-a jucat în superioritate numerică mai bine de 30 de minute.

Returul sezonului regulat a început aidoma finalului primei părți a acestuia. A fost, în urmă cu o săptămână, 0-0 la Sf. Gheorghe, în ultima etapă a turului, acum, din nou, o remiză „albă”, pe „Cluj Arena”, și, așezând punct peste punct, echipa lui Florin Pîrvu reușește să se mențină în zona de play-off a ierarhiei.

Meciul de la Cluj poate fi trecut la capitolul „bine că n-am pierdut, păcat că nu am câștigat”! Pentru că, judecând realist, ambele variante ar fi fost posibile. În prima repriză, gazdele au fost mai prezente în ofensivă și au irosit câteva ocazii importante, prin Ianis Stoica (15) sau Daniel Popa (27), dar în cea de-a doua, din minutul 61, Petrolul a jucat în superioritate numerică, după ce Vali Gheorghe a văzut direct cartonașul roșu, pentru o lovitură în față aplicată lui Dumitriu, la scurt timp după ce intrase pe teren. Doar că „găzarii” n-au reușit să profite de avantajul numeric, iar atunci când au fost aproape să înscrie s-a opus portarul Iliev, autorul unei parade salvatoare la șutul expediat, din afara careului, de către Diomande (74).

A rezultat, până la urmă, un 0-0 echitabil, rezultat care menține echipa noastră pe treapta a șasea a clasamentului Superligii, înainte de intrarea într-o nouă pauză de două săptămâni, ocazionată de acțiunile loturilor reprezentative. Astfel, următorul meci oficial va fi pe 26 noiembrie, atunci când pe „Ilie Oană” va veni ”codașa” FC Botoșani.

Foto: Flaviu Buboi.

Universitatea Cluj – FC Petrolul Ploiești 0-0

Stadion: ”Cluj Arena”. Spectatori: 3000.

Universitatea: Iliev – Oancea, Pițian, Mitrea, Vătăjelu (67 Silaghi) – Cîmpanu (57 V. Gheorghe), Grobry (83 Filip), Nistor (cpt), Simion – Popa (83 Manu), I. Stoica. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

FC Petrolul: Zima – Doua, Pedro Justiniano, Meijers (cpt), Huja (46 Roman), Dumitriu – Jefferson (76 Seto), Diomande (85 Abuashvili), Jair, Grozav – Musi (76 Rădulescu). Antrenor: Florin Pîrvu.

Cartonașe galbene: Mitrea (12), Oancea (86)/Huja (20), Doua (48), Dumitriu (44), Meijers (68).

Cartonaș roșu: V. Gheorghe (61).

Au arbitrat: Florin Andrei – Alexandru Vodă și Mihăiță Necula.

Rezervă: Nicușor Flueran. Arbitru VAR: Marcel Bîrsan. Arbitru AVAR: Adrian Popescu.

Observatori: Dan Potocianu și Marcel Savaniu.

Jucătorul meciului: Meijers.

Petrolişti la toate „loturile“

Naţionala României U21 continuă parcursul spre EURO U21 din 2025 cu două meciuri în luna noiembrie. Primul joc va fi cu Albania, pe teren propriu, după care tricolorii vor întâlni Elveția, în deplasare, iar în premieră în această campanie de calificare, Petrolul intră pe lista echipelor care dau jucători selecționatei de ”tineret”. Și nu unul, ci doi, pentru că Daniel Pancu i-a convocat atât pe Alexandru Musi (acesta a fost căpitanul Naționalei ”inferioare” – ca vârstă, Under 20, până acum), cât și pe apărătorul Denis Radu.

Programul meciurilor echipei noastre este următorul:

Vineri, 17 noiembrie, ora 20:30, ROMÂNIA U21 – ALBANIA U21, Stadion Giulești

Marți, 21 noiembrie, ora 19:30, ELVEȚIA U21 – ROMÂNIA U21, Stade de la Maladière, Elveția

Naţionala României U21 face parte din Grupa E, alături de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia. După primele trei meciuri disputate, România U21 ocupă locul 3 (6 puncte), Albania conduce grupa (9 puncte), iar Elveția este pe locul 2 (7 puncte).

Iată lotul complet convocat de selecționerul Daniel Pancu:

PORTARI: Răzvan Sava (CFR Cluj), Otto Hindrich (CFR Cluj), Alexandru Roșca (CSC Șelimbăr);

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Denis Radu (ACS Petrolul 52), Cristian Ignat (Mioveni), Mario Tudose (FC Argeș), Umit Akdag (Göztepe / Turcia), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Dinamo);

MIJLOCAȘI: Marius Corbu (Akademia Puscas / Ungaria), Marian Danciu (Universitatea Craiova), Cătălin Vulturar (Lecce / Italia), Cristian Mihai (UTA Arad), Constantin Grameni (Farul Constanța), Luca Mihai (CFR Cluj), Adrian Mazilu (Farul Constanța), Alexandru Musi (ACS Petrolul 52), Rareș Ilie (Lausanne / Elveția), Octavian Popescu (FCSB);

ATACANȚI: ­Louis Munteanu (Farul Constanța), Vladislav Blănuță (FCU 1948 Craiova Fotbal Club).

Rădulescu Şi Răducan – turneu în Spania

De ieri, până pe 21 noiembrie, reprezentativa U19 a României va efectua un cantonament, în cadrul acestuia urmând să dispute și trei partide amicale, în cadrul Turneului Internațional de la Marbella, Spania.

Programul meciurilor

este următorul:

Miercuri, 15 noiembrie: Anglia – România, ora 19:00

Sâmbătă, 18 noiembrie: România – Mexic, ora 20:30

Marți, 21 noiembrie: Japonia – România, ora 12:00

Toate cele trei partide se vor disputa la Marbella Football Center, iar cei doi jucători ai Petrolului care au participat la turneele precedente, Mihnea Rădulescu și Iusin Răducan, rămân pe lista selecționerului Adi Dulcea, la fel ca și ploieșteanul de la Unirea Dej – Victor Stancovici.

În luna octombrie, naționala U19 a României a obținut calificarea la Turul de Elită din primăvara anului viitor, după ce a încheiat pe locul secund grupa de calificare din care au mai făcut parte Cehia, Finlanda și San Marino. Tragerea la sorți pentru Turul de Elită va avea loc în luna decembrie.

Lotul convocat de selecționerul Adrian Dulcea pentru această acțiune:

Portari: Adrian Frânculescu (CSA Steaua), Vlad Răfăilă (Dunărea Călărași)

Fundași: Mario Aioanei (Unirea Slobozia), Mario Tudose (Campionii FC Argeș), Roberto Jalade (Seviila / Spania), Matteo Duțu (Lazio / Italia), Dominik Soptirean (FC Augsburg / Germania), Ionuț Anișorac (Chindia Târgoviște)

Mijlocași: Alin Raicu (CSA Steaua), Patrick Dulcea (Campionii FC Argeș), Luca Banu (Farul Constanța), Victor Stancovici (FC Unirea Dej), Andrei Florea (Juventus Torino / Italia), Rareș Pop (UTA Arad), George Gogescu (FCSB), Enes Sali (Farul Constanța), Alexandru Capac (Atalanta / Italia), Mihnea Rădulescu (ACS Petrolul 52)

Atacanți: Alexandru Stan (FC Rapid 1923), Iustin Răducan (ACS Petrolul 52)