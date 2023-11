Guvernul german a aprobat o majorare masivă a exporturilor de arme şi echipament militar în Israel de către companii germane, în special echipamente de apărare aeriană şi comunicaţii militare, a informat ieri dpa, potrivit Agerpres.

Autorităţile germane au acordat în acest an autorizaţii de export de arme către Israel în valoare de aproape 303 milioane de euro până pe 2 noiembrie, potrivit datelor obţinute de dpa ieri de la Ministerul german al Economiei.

Aceasta înseamnă de aproape 10 ori mai multe exporturi către Israel decât au fost aprobate întregul an 2022, când producătorii de armament germani au vândut statului evreu arme în valoare de circa 32 de milioane de euro.

Aproape 85% dintre cele 218 autorizaţii de export individuale emise până acum în anul în curs au fost acordate după atacul asupra Israelului al grupării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie. De atunci, au fost aprobate 185 de solicitări de licenţă din partea Israelului.

“În urma atacurilor teroriste ale Hamas asupra Israelului, guvernul german acordă prioritate solicitărilor de export de echipament militar către Israel, dată fiind situaţia actuală”, a explicat ministerul.

Ministerul german al Economiei trebuie să autorizeze exporturile de arme din Germania în consultare cu Ministerul de Externe şi cu Biroul pentru controlul exporturilor (BAFA). În cazurile deosebit de sensibile, intervine şi Consiliul german al securităţii, menţionează dpa.

Conform informaţiilor furnizate, armele de război cum sunt rachetele sau proiectele de artilerie au reprezentat doar 6% din volumul total, cu o valoare sub 19 milioane de euro. “Partea leului” au reprezentat-o alte echipamente militare, ca vehicule blindate, camioane militare, sticlă securizată şi alte produse, în valoare totală de aproape 284 milioane de euro.