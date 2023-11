SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 16

Olimpia Cireșanu – CS Șirna Varnița 2-2

Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii – ACS Gherghița 3-0

Unirea Teleajen Ploiești – Carpați Mefin Sinaia 4-0

CS Scorțeni Bordeni – Progresul Bucov 4-2

CS Valea Călugărească – AS Târgșorul Vechi Stăncești 3-2

Tineretul Gura Vitioarei – Viitorul Puchenii Mari 2-1

Petrolul Ologeni – CSO Mizil 6-1

CS Strejnicu 2021 – AS Starchiojd 1-1

CS Blejoi II – Brădetul Ștefești 3-0

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Tineretul Gura Vitioarei 16 13 3 0 43 15 42p

2 CS Valea Călugărească 16 11 2 3 50 30 35p

3 Brădetul Ştefeşti 16 11 0 5 45 31 33p

4 CS Șirna Varnița 16 10 1 5 43 28 31p

5 CS Scorţeni Bordeni 16 10 1 5 41 27 31p

6 AS Starchiojd 16 9 2 5 55 34 29p

7 Olimpia Cireșanu 16 8 4 4 40 25 28p

8 Petrolul Ologeni 16 8 2 6 49 41 26p

9 AS Targşorul Vechi Stăncești 16 7 2 7 32 27 23p

10 ACS Viitorul Puchenii Mari 16 7 2 7 25 30 23p

11 CS Blejoi 2 16 6 4 6 26 23 22p

12 Progresul Bucov 16 6 3 7 31 32 21p

13 CSO Mizil 16 5 3 8 24 36 18p

14 Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 16 5 2 9 26 27 17p

15 ACS Gherghiţa 16 3 3 10 23 40 12p

16 Unirea Teleajen Ploiești 16 3 2 11 21 45 11p

17 CS Strejnicu 2021 16 2 2 12 10 42 8p

18 Carpaţi MEFIN Sinaia 16 1 0 15 10 61 3p

SUPERLIGA B1 PRAHOVA, Seria EST, Etapa 13

Victoria Fântânele – Vulturul Zănoaga 2-5

Viitorul 2018 Ceptura – Real Boys Vălenii de Munte 3-1

Voința 2009 Gornet – Steaua Sângeru 2-3

Știința Albești – Unirea Valea Dulce 3-2

Luceafărul Drajna – Viitorul Colceag 4-1

Avântul Tomșani – Tirana Homorâciu 1-2

CS Bucov Pleașa – Progresul Coslegi 3-2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Viitorul 2018 Ceptura 13 11 1 1 45 19 34p

2 Vulturul Zănoaga 13 9 2 2 30 20 29p

3 CS Bucov Pleasa 13 7 2 4 33 19 23p

4 Real Boys Vălenii de Munte 13 6 3 4 38 30 21p

5 AS Viitorul Colceag 13 5 4 4 33 25 19p

6 Avântul Tomşani 13 5 4 4 28 23 19p

7 Luceafărul Drajna 12 4 5 3 22 20 17p

8 Steaua Sângeru 12 5 2 5 28 28 17p

9 AS Unirea Valea Dulce 13 3 7 3 23 21 16p

10 Victoria Fântânele 13 4 4 5 24 27 16p

11 AS Ştiinţa Albeşti 13 5 1 7 23 27 16p

12 Tirana Homorâciu 13 4 4 5 24 32 16p

13 Progresul Coslegi 13 1 2 10 27 59 5p

14 Voinţa 2009 Gornet 13 0 1 12 16 44 1p

LIGA B PRAHOVA, Seria NORD, Etapa 12

Voința Măgurele – Steaua Mărgineni 2-2

Avântul Bertea – Tineretul Poiana Vărbilău 3-3

AS Mehedința – Viitorul Iordăcheanu 1-2

Victoria Olteni – Unirea Tricolor Lipănești 2-1

CS Scorțeni Mislea – Speranța Chiojdeanca 3-1

AS Podenii Vechi – Viitorul Bughea 3-1

Avântul Cerașu a stat

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 AS Podenii Vechi 11 9 0 2 36 11 27p

2 ACS Victoria Olteni 10 7 1 2 32 13 22p

3 AS Avântul Cerașu 11 6 4 1 21 14 22p

4 Unirea Tricolor Lipăneşti 11 7 0 4 25 14 21p

5 ACS Avântul Bertea 11 5 4 2 25 18 19p

6 Viitorul Iordăcheanu 12 5 3 4 23 22 18p

7 CS Scorţeni Mislea 11 4 3 4 22 30 15p

8 Speranța Chiojdeanca 11 4 2 5 24 20 14p

9 Steaua Mărgineni 10 4 1 5 17 19 13p

10 Voinţa Măgurele 11 2 3 6 20 29 9p

11 AS Tineretul Poiana Vărbilău 11 2 2 7 18 28 8p

12 AS Viitorul Bughea 11 1 3 7 16 48 6p

13 AS Mehedinţa 11 1 2 8 12 25 5p

SUPERLIGA B1 PRAHOVA, Seria NORD, Etapa13

Flacăra Mălăiești – Muscelul Câmpina 1-3

Tineretul Poienarii Burchii – Viitorul Țipărești 3-7

CS Șotrile – Gloria Vâlcănești 3-1

Sportul Câmpina – Progresul Provița de Jos 2-1

Progresul Aluniș – Viitorul Provița de Sus – (*)*Joc întrerupt în minutul 87, la scorul de 2-0, după ce a fost aruncată o petardă din tribună și l-a lovit pe arbitrul asistent linie 2.

CS Cornu II – Voința Adunați 2-1

Viitorul Cosminele – Caraimanul Bușteni 6-2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Viitorul Cosminele 13 7 3 3 43 26 24p

2 FC Muscelul Câmpina 13 7 3 3 33 24 24p

3 CS Şotrile 13 7 3 3 22 15 24p

4 CS Cornu 2 12 6 3 3 20 16 21p

5 Progresul Aluniş 12 5 5 2 26 11 20p

6 Vointa Adunați 13 6 2 5 19 16 20p

7 Sportul Câmpina 13 6 2 5 17 15 20p

8 Gloria Vâlcăneşti 13 5 4 4 34 21 19p

9 Viitorul Proviţa de Sus 12 5 4 3 24 15 19p

10 Viitorul Ţipăreşti 13 5 3 5 24 17 18p

11 Progresul Proviţa de Jos 13 5 2 6 31 29 17p

12 Flacăra Mălăieşti 13 4 2 7 23 29 14p

13 Tineretul Poienarii Burchii 13 1 0 12 18 80 3p

14 CS Caraimanul Bușteni 12 0 2 10 17 37 2p

SUPERLIGA B1 PRAHOVA, Seria VEST, Etapa 13

CS Mănești 2013 Băltița – Flacăra Filipeștii de Târg – *Joc întrerupt în minutul 78, la scorul de 16-0, după ce echipa oaspete a rămas în 6 jucători.

CS Ariceștii Rahtivani – Prahova Nedelea 1-1

Avântul Măgureni – Viitorul Predești 5-3

AS Potigrafu – CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 1-0

CS Brazi Popești – Genessis Filipeștii de Pădure 0-4

Viitorul Poienarii Burchi – AS Gorgota 3-0

Prahova Tinosu – CS Brazi II – (*)*Joc întrerupt în minutul 90+2, la scorul de 2-2, după ce un jucător al echipei CS Brazi 2 a lovit arbitrul jocului.

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Prahova Nedelea 13 11 2 0 50 12 35p

2 AS Genessis Filipeștii de Pădure 13 9 2 2 38 14 29p

3 CS Ariceștii Rahtivani 13 8 4 1 51 11 28p

4 CS Mănești 2013 Arizona 13 8 1 4 28 13 25p

5 AS Potigrafu 13 6 5 2 40 19 23p

6 AS Gorgota 13 7 2 4 27 22 23p

7 Viitorul Poienarii Burchii 12 7 1 4 33 19 22p

8 CS Măneşti 2013 Băltiţa 12 6 2 4 34 21 20p

9 Avântul Măgureni 13 4 1 8 27 47 13p

10 Viitorul Predeşti 13 3 1 9 30 36 10p

11 Prahova Tinosu 12 2 2 8 20 51 8p

12 CS Brazi 2 11 2 1 8 20 50 7p

13 CS Brazi Popeşti 13 1 1 11 20 52 4p

14 Flacăra Filipeştii de Târg 12 1 1 10 15 66 4p

LIGA B PRAHOVA, Seria EST, Etapa 12

Podgoria Vadu Săpat – Unirea Lacu Turcului 12-0

Recolta Dumbrava – Viitorul Pantazi 0-5

Voința Vadu Părului – Tineretul Loloiasca 4-1

Rapid Sălciile – Voința Călugăreni 1-1

Șoimii Apostolache – Viitorul Fulga 3-1

Progresul Boldești Grădiștea – Unirea Brătești 2-0

Cricovul Cioceni – CS Șirna Hăbud 3-2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Viitorul Pantazi 12 10 2 0 47 7 32p

2 Podgoria Vadu Săpat 12 9 2 1 47 17 29p

3 Voinţa Călugăreni 12 8 2 2 33 16 26p

4 Şoimii Apostolache 12 7 3 2 33 18 24p

5 Viitorul Fulga 12 7 2 3 36 19 23p

6 Rapid Sălciile 12 6 5 1 27 16 23p

7 Voinţa Vadu Părului 11 5 1 5 21 20 16p

8 Progresul Boldeşti Grădiştea 12 4 1 7 25 28 13p

9 Recolta Dumbrava 11 4 1 6 27 34 13p

10 Unirea Brăteşti 12 2 5 5 18 25 11p

11 CS Șirna Hăbud 12 3 0 9 18 43 9p

12 AS Tineretul Loloiasca 12 1 2 9 18 36 5p

13 Cricovul Cioceni 11 1 1 9 13 40 4p

14 Unirea Lacul Turcului 9 0 1 8 7 51 1p