Creşterea economiei româneşti a încetinit la 0,4% în trimestrul trei al acestui an, faţă de trimestrul precedent, după un avans de 1,3% în trimestrul doi faţă de primele trei luni, potrivit Agerpres.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate ieri, faţă de acelaşi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 0,2% pe seria brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier.

În perioada ianuarie – septembrie 2023, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,1% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, şi cu 1,9% pe seria ajustată sezonier.

«Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2023 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată (trimestrele aferente perioadei 2021-2023), indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul II 2023, publicată în comunicatul de presă nr. 261 din 12 octombrie 2023, astfel: rezultatele trimestrului I 2021, comparativ cu trimestrul IV 2020, au fost revizuite de la 100,7% la 101,0%; rezultatele trimestrului II 2021, comparativ cu trimestrul I 2021, au fost revizuite de la 100,3% la 100,1%; rezultatele trimestrului III 2021, comparativ cu trimestrul II 2021 nu au fost modificate (101,1%); rezultatele trimestrului IV 2021, comparativ cu trimestrul III 2021, au fost revizuite de la 100,4% la 100,3%; rezultatele trimestrului I 2022, comparativ cu trimestrul IV 2021, au fost revizuite de la 102,7% la 103,1%; rezultatele trimestrului II 2022, comparativ cu trimestrul I 2022, au fost revizuite de la 100,3% la 99,9%; rezultatele trimestrului III 2022, comparativ cu trimestrul II 2022, au fost revizuite de la 100,8% la 100,9%; rezultatele trimestrului IV 2022, comparativ cu trimestrul III 2022 nu au fost modificate (101,1%); rezultatele trimestrului I 2023, comparativ cu trimestrul IV 2022, au fost revizuite de la 99,0% la 99,3%; rezultatele trimestrului II 2023, comparativ cu trimestrul I 2023, au fost revizuite de la 101,7% la 101,3%», precizează INS. Bugetul pentru acest an este construit pe o creştere economică de 2,8%.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a înrăutăţit, recent, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 2,4% cât estima în aprilie, până la 2,2%, arată cel mai nou raport «World Economic Outlook».