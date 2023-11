Petrolul revine în Liga I, cu un meci în fața propriilor suporteri, care, dacă va fi câștigat, va reprezenta o victorie foarte importantă în economia sezonului regular. Întâi, pentru că ar consolida aspirațiile la play-off, apoi pentru că ar pune alte puncte ”distanță” față de zona periculoasă. Iar atunci când joci pe teren propriu, cu o codașă, așa cum este FC Botoșani, ”presiunea” este doar pe echipa gazdă, mai ales că Florin Pârvu are și ceva probleme de lot, doi dintre titularii ultimelor runde- Meijers și Dumitriu- fiind suspendați, ca să nu mai amintim de Hanca, Petrovic etc.

Jocul, programat la orele 20,30, va fi arbitrat de o brigadă format din Viorel Flueran, la centru, ajutat de Daniel Mitruți și Adrian Popescu – toți din Craiova, la cele două linii, Andrei Chivulete (București) și Stelian Slabu (Brașov), fiind la ”VAR”.

Altfel, cinci dintre fotbaliștii Petrolului s-au aflat, în această perioadă, la acțiunile echipelor naționale, implicate fie în campania pentru calificarea la turneul final european, cazul selecționatei „U21”, fie participante la un puternic turneu amical international organizat în Spania, la Marbella, așa cum s-a întâmplat cu reprezentativa „U19”.

Iată ”bilanțul” acestora:

România „U21” – preliminariile CE, Grupa E

– Alexandru Musi: a evoluat, din minutul 71, în partida cu Albania (scor 5-0), rămânând, în schimb, pe bancă, marți seară, în remiza din Elveția (2-2).

– Alexandru Radu: a fost rezervă în confruntarea cu Elveția, după ce, contra Albaniei, nu a fost cooptat în lot.

Georgia „U21” – preliminariile CE, Grupa C

– Georgi Abuashvilli: a fost titular în victoria obținută de către reprezentativa țării sale în Macedonia (scor 1-0), fiind înlocuit în primul minut al prelungirilor dictate de către arbitru. Georgia, locul 2 în Grupa E preliminară, a avut o singură partidă de jucat în „fereastra” din noiembrie.

România „U19” – participantă la turneul internațional de la Marbella, acolo unde a întâlnit selecționatele similare ale Angliei (scor 0-6), Mexicului (scor 2-1) și Japoniei (scor 0-2)

– Mihnea Rădulescu: a început de pe banca de rezerve prima partidă, cea contra Angliei, apelându-se la el din minutul 62. Apoi, în victoria contra Mexicului a făcut parte din primul „11”, fiind înlocuit în minutul 78, pentru ca în ultima partidă, cea cu Japonia, să bifeze o repriză, pe cea de-a doua.

– Iustin Răducan: la fel ca și colegul său, a început ca rezervă confruntarea cu Anglia, în care a jucat din minutul 72, iar cu Mexicul a fost titular, ieșind de pe teren în minutul 78. Iustin a fost titular și contra Japoniei, meci în care a evoluat până aproape de final (min. 86).

Dacă Abuashvilli s-a întors, deja, la Ploiești, și a participat la ultimele antrenamente, ceilalți patru jucatori ai „lupilor” au intrat în programul normal pregătit de către staff-ul tehnic al „galben-albaștrilor” de abia ieri.

Monografia Petrolului – la al patrulea volum!

Asociația Diaspora Galben Albastră are onoarea să invite iubitorii de carte și de Petrolul la lansarea volumului 4 – „Oscilațiile” – al monografiei semnate de Răzvan Frățilă despre clubul sufletului nostru. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 noiembrie, la ora 16, în Sala de Conferințe de la stadionul Ilie Oană. ADGA este onorată de postura de amfitrioană a acestui moment deosebit pentru orice inimă de găzar și așteaptă în număr cât mai mare fanii echipei să se bucure împreună de acest moment special.