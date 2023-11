În epoca deepfake şi a post-adevărului, în contextul proliferării inteligenţei artificiale şi după ce Elon Musk a transformat Twitter în platforma X, editorii dicţionarului american Merriam-­Webster au decis ca „autentic“ să fie desemnat cuvântul anului 2023, informează time.com.

«Bucătărie autentică», «voce autentică», «sine autentic», «autenticitate ca artificiu» sunt doar câteva dintre sintagmele căutate de internauţi pe pagina web a dicţionarului de-a lungul acestui an, a declarat editorul Peter Sokolowski (foto) într-un interviu acordat pentru Associated Press, potrivit Agerpres.

«Vedem în 2023 un fel de criză a autenticităţii», a spus el înainte de anunţul făcut luni privind cuvântul anului. «Ne dăm seama că atunci când punem autenticitatea sub semnul întrebării, o apreciem încă şi mai mult», a adăugat el.

Peter Sokolowski şi echipa sa nu investighează motivele pentru care oamenii caută anumite cuvinte în dicţionare şi pe site-uri, ci mai degrabă urmăresc creşterea numărului de consultări şi a evenimentelor corelate la nivel global. De data aceasta, nu a existat o creştere uriaşă într-un moment anume, ci un interes constant pentru cuvântul «autentic».

Anul 2023 este marcat de dezbaterile privind inteligenţa artificială, dar şi de criza de management care a afectat dezvoltatorul ChatGPT, OpenAI. Tot în 2023, Taylor Swift şi prinţul Harry s-au aflat în căutarea autenticităţii prin vorbe şi fapte, iar Elon Musk însuşi, cu prilejul unui summit global guvernamental care a avut loc în februarie la Dubai, i-a îndemnat pe directorii de companii, politicieni, miniştri şi alţi lideri să «vorbească autentic» pe reţelele de socializare şi să-şi administreze chiar ei conturile.

«Putem avea încredere că un student şi-a scris singur lucrarea? Putem avea încredere că un politician a făcut această declaraţie? Nu mai avem încredere în ceea ce vedem», a spus Peter Sokolowski. „Câteodată nu ne vine să dăm crezare la ceea ce vedem cu propriii ochi sau auzim cu propriile urechi. Ne dăm seama acum că şi autenticitatea este la rândul ei o performanţă în sine“, a adăugat el.

În 2022, „gaslighting“ a fost cuvântul anului desemnat de dicţionarul Merriam-Webster.

Pe lista celor mai căutate cuvinte în 2023, potrivit dicţionarului american, se mai numără: «rizz» (cuvânt argotic care înseamnă «atracţie romantică sau şarm»), «kibbutz» («gospodărie comunală sau aşezare în Israel»), «deadname›› («numele pe care o persoană transgender l-a primit la naştere şi pe care nu-l mai foloseşte după ce şi-a făcut tranziţia»), «doppelganger» («sosie», «alter ego», «dublură fantomatică»), «coronation››, «deepfake» («imagine sau înregistrare modificată şi manevrată în mod convingător astfel încât subiectul să pară că face sau spune ceva ce nu a făcut sau nu a spus»).