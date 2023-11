Numărul pacienţilor înscrişi în Programul naţional de boli cardiovasculare a crescut într-un interval de 3 ani, din 2020 până în 2022, cu mai bine de o treime, de la 23.018 la 32.445, a informat, miercuri, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Andrei Baciu (foto).

“Pentru a avea o inimă sănătoasă şi mâine, astăzi trebuie să alegem prevenţia. În lupta cu afecţiunile cardiovasculare, un stil de viaţă sănătos, renunţarea la factorii de risc sunt esenţiale. Însă toate aceste lucruri pornesc de la o vizită la medicul de familie pentru o consultaţie de prevenţie. Prevenţia afecţiunilor cardiovasculare este poate cea mai bună decizie şi cea mai bună investiţie pentru o viaţă echilibrată şi sănătoasă”, a scris Baciu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, pentru persoanele de peste 60 de ani, consultaţia de prevenţie la medicul de familie pentru depistarea precoce a unor afecţiuni se acordă de două ori pe an şi include evaluarea stilului de viaţă şi a comportamentelor cu impact asupra sănătăţii cu accent pe: nutriţie sănătoasă şi consiliere pentru o alimentaţie echilibrată, activitate fizică şi combaterea obezităţii, controlul consumului de alcool şi renunţarea la fumat, abordarea nevoilor psiho-sociale şi menţinerea sănătăţii orale, evaluarea consumului de substanţe interzise sau cu regim special, evaluarea riscului cardiovascular fatal, cu excepţia anumitor categorii de pacienţi, cum ar fi cei cu boli cardiovasculare diagnosticate anterior, diabet zaharat cu afectarea unui organ ţintă, boală cronică de rinichi moderată sau severă, hipercolesterolemie familială sau colesterol total ridicat şi evaluarea riscului oncologic, de boală cronică de rinichi, sănătăţii mintale, inclusiv depresia, riscului de osteoporoză, incontinenţă urinară, melanom malign şi demenţă.

Persoanele asigurate care suferă de afecţiuni cronice pot beneficia de investigaţii paraclinice pe baza biletului de trimitere emis în urma consultaţiilor preventive.

Baciu a menţionat că în primul semestru al acestui an în Programul naţional de boli endocrine sunt incluşi 4.757 pacienţi pentru care se asigură tratamentul osteoporozei şi al guşei prin tireomegalie datorată carenţei de iod şi proliferării maligne, iar de Programul naţional de boli cardiovasculare au beneficiat 17.762 de pacienţi.

El a completat că, în trimestrul al III-lea al acestui an, pentru grupa de vârstă peste 60 de ani, medicii de familie au oferit nu mai puţin de 8.668 consultaţii de prevenţie, din care peste 60% au fost acordate femeilor. Cele mai multe s-au înregistrat în Bucureşti – 1.667 şi în judeţele Constanţa – 724, Bihor – 680, Neamţ – 658.

“Prioritatea noastră este să ne asigurăm că suntem conştienţi de importanţa prevenţiei şi a monitorizării sănătăţii noastre, astfel încât să putem să ne bucurăm de o viaţă lungă şi sănătoasă”, a transmis preşedintele CNAS.