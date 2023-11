Trei din cinci angajaţi români au participat la un interviu pentru job în acest an, iar printre cele mai frecvente temeri din timpul interviului au fost emoţiile, aşteptările prea mari ale angajatorilor şi lipsa experienţei, arată un sondaj realizat de platforma de recrutare online bestjobs, potrivit Agerpres.

Candidaţii de pe platforma de recrutare au stabilit un nou record de peste 1,1 milioane de aplicări în primele zece luni ale acestui an, intensificând căutările pentru un job nou. În plus, peste 60% dintre respondenţii celui mai recent sondaj bestjobs au declarat că au participat la cel puţin un interviu de angajare anul acesta, iar alţi 20% au în plan să meargă la interviuri în perioada următoare.

Potrivit sursei citate, candidaţii ar spune „nu” unui job imediat după interviu în cazul în care salariul prezentat la interviu este sub nivelul pieţei sau al aşteptărilor (41%), sunt întrebaţi dacă ar fi dispuşi să lucreze din concediu/ în zilele libere legal (30%), îşi dau seama din timpul interviului că nu s-ar potrivi acolo (27%), sunt întrebaţi despre planurile de a avea copii (9%) sau procesul de recrutare durează prea mult, cu prea multe persoane de decizie implicate (25%).

Sondajul a fost efectuat de bestjobs în perioada octombrie-noiembrie, pe un eşantion de 1.200 utilizatori de internet din România.

În acest context, bestjobs introduce în platformă interviurile live, prin care candidaţii pot intra în discuţii 1-la-1 cu recrutorii, fără a mai trece prin etapa de aplicare şi screening. Acest format de interviu este similar conceptului de „speed dating”, întrucât candidaţii au la dispoziţie 8 minute pentru a se prezenta şi a afla mai multe despre jobul respectiv.

Ulterior acestui interviu rapid, atât candidaţii, cât şi recrutorii pot vota „da” în cazul în care există potrivire şi sunt interesaţi să avanseze în procesul de recrutare.