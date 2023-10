V. S.

Stația telecabinei din Sinaia, instalație de transport prin cablu care aparține acum orașului, a fost renovată.

”Reintegrarea stației de telecabină în circuitul turistic, dar mai ales în standardul estetic al orașului a devenit o prioritate, de la achiziția de către Transport Urban Sinaia a activelor Teleferic Sinaia, în luna februarie a acestui an. Lucrările de renovare au fost realizate în lunile august, septembrie și octombrie și au inclus, dar nu s-au limitat la: reparația acoperișului, curățarea lemnului, vopsire, înlocuire și montare lambriuri, lucrări de igienizare și regenerare. Vor urma și altele”, au anunțat reprezentanții societății aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia.

La începutul acestui an a fost semnat de către societatea Transport Urban Sinaia actul de cumpărare prin licitaţie publică a Telecabinei din Sinaia. ”Odată cu preluarea Telecabinei Sinaia şi a instalaţiilor de transport pe cablu care o deserveau, domeniul schiabil sinăian devine incontestabil, prin numărul de instalaţii şi pârtii, cel mai mare domeniu al sporturilor de iarnă din România şi singurul de altitudine”, transmitea Primăria Sinaia, la începutul acestui an. Valoarea tranzacţiei a fost de 2 milioane de euro.