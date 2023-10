George Marin

Continuăm să depănăm firul poveștii vieţii antrenorului emerit Emil Popa, așa cum el însuși ne-a descris-o, cu puţină vreme înainte de a părăsi această lume. Din păcate, multe amănunte legate de viaţa maestrului sau de performanţele realizate în competiţiile pugilistice vor rămâne pe veci nepovestite de cel care le-a trăit, care le-a înfăptuit. Nelăsându-ne să lămurim multe aspecte pentru a desăvârși povestea, firul curmat al vieţii maestrului ne pedepsește pentru lipsa de inspiraţie în a culege cât mai devreme nepreţuitele amintiri.

La orizont, America!

Se apropia Olimpiada de la Los Angeles. La Jocurile de la Moscova, din 1980, despre care doar am amintit și voi reveni mai târziu, au fost doar țările socialiste. Desigur, au mai fost și din celelalte, dar cele care contau cu adevărat în sport au lipsit. Bine, nici atunci nu a fost boicotul total! Unii sportivi au participat sub steagul olimpic, sau mai știu eu cum au putut ajunge la Moscova. La box, îmi aduc aminte că italienii au luat un titlu și au mai boxat niște francezi, ceva englezi. Războiul rece între SUA și URSS continua, antrenându-i pe fiecare din cei pe care puterile acestea două mari de tot îi țineau sub umbrela lor. Moscova nu a suportat afrontul țărilor capitaliste, care nu au venit la Jocuri din cauza războiului pe care URSS îl ducea în Afganistan, mi se pare. Acum a venit rândul URSS să boicoteze jocurile. Rușii au dat ordin tuturor țărilor socialiste să nu participe. Ceaușescu a zis „mergem la olimpiadă” și așa a rămas. O fi cântărit și povestea cu clauza națiunii favorizate pe care Ceaușescu urmărea să o primească de la americani, cine știe? Pe lângă România, a mai participat și Iugoslavia, dar Iugoslavia încă de pe vremea lui Tito (*), de când era el tânăr, nu mai asculta de Moscova. A! A mai venit și China, care nu fusese la Moscova. Tot pe chestii politice de-ale lor.

În fine, dacă s-a decis participarea la Los Angeles, Federația de box s-a pus pe treabă, a selectat lotul, iar ca antrenor principal l-a ales pe maestrul Ion Popa care era cel care se ocupase și până atunci de lot și nimeni nu-i putea contesta autoritatea și competența. Maestrul Popa m-a chemat tot pe mine să îi fiu ajutor. S-a stabilit cantonamentul mai întâi la centrul de la „23 August” (**), apoi s-a făcut pregătire la munte, la cabana de la Piatra Arsă. Acolo se pregătiseră fotbaliștii pentru Campionatul Mondial din Mexic (n.a. 1970) și de atunci metodiștii cam din toate federațiile recomandau o perioadă de pregătire la mare înălțime. Abia era făcută cabina de la Sinaia, dar ce ne trebuia ne mai aducea și cu un ARO. Se putea ajunge pe un drum forestier. Mi se pare că acum este asfaltat.

Lotul a cuprins mai mulți boxeri, rămânând să participe câțiva, în funcție de formă și de … ce se aprobă. Atunci, din lot făceau parte Gheorghe Simion, tatăl lui Marian și Dorel Simion, campionii de mai târziu, și Rudel Obreja, care a fost o bună perioadă președinte al FRB.

* * *

(*) Iosip Broz Tito a fost conducătorul Iugoslaviei în perioada de după Al Doilea Război Mondial. A decedat în 1980, cu puțin timp înainte de Olimpiada de la Moscova.

(**) Acesta a fost numele sub care era cunoscut complexul sportiv care mai târziu a luat numele „Lia Manoliu”, complex care includea și Stadionul Național, ulterior demolat și pe locul căruia s-a ridicat Arena Națională de astăzi.