CSM Petrolul Ploieşti s-a ”încălzit” mai greu în prima ligă de baschet și de-abia după câteva meciuri, sub așteptări, a reușit să lege două victorii în Liga Naţională de Baschet Masculin Getica 95. După un joc consistent reuşit în deplasarea la Râmnicu Vâlcea, unde s-a impus cu 84-78 (22-14, 19-22, 17-19, 26-23), ploieștenii au revenit ”pe linia de plutire”!

Problema ivită la ultimul antrenament, prin accidentarea suferită de Veljko Brkic, parcă i-a mobilizat mai tare pe băieţi, obligând, totodată, stafful tehnic să caute noi soluţii pentru a câştiga pe terenul unei formaţii care venea după două victorii mari, cu CSM Constanţa şi la Târgu Mureş. Exact echipele în faţa cărora ploieștenii pierdeau în primele etape.

Gazdele au condus doar când au deschis scorul, pentru că, imediat, iniţiativa a fost preluată de ploieşteni, iar până la prima pauză ecartul ajungea la 8 puncte, Funderburk Jr. (7 puncte), R. Johnson Jr. (5), B. Popa (4) şi surpriza Lorenzo Diaconescu (4) fiind principalii realizatori ai echipei noastre! La jumătatea sfertului secund avea să se atingă diferenţa maximă, de 14 puncte, 21-35, care l-a şi determinat pe antrenorul vâlcenilor, Hristu Şapera, să solicite time-out. Cu ceva succes, pentru că la pauză a fost numai 36-41, iar meciul rămânea deschis oricărei variante, fiind de aşteptat o revenire în forţă a gazdelor.

A contat însă enorm rezistenţa opusă de băieţii noştri, care au avut replică la „asalturile” adversarilor, răspunzând cu calm şi inspiraţie de fiecare dată când Vâlcea a venit la un punct în spate şi chiar a avut şansa de a trece în faţă. Deficitul fizic din „căciulă”, de unde a dispărut şi Henry, care a acumulat 4 faulturi încă din minutul 23, a fost compensat de un efort colectiv impresionat în faza de apărare, concentrat pe blocarea pieselor importante ale amfitrionilor. Apoi, „triplele” lui Popa, Funderburk şi, într-un final, Corpodean, au redus la tăcere entuziastul public din Sala „Traian”, victoria revenindu-i meritat echipei care a condus jocul de la un capăt la celălalt!

Pentru CSM Petrolul Ploieşti au jucat: R. Johnson Jr. (20 puncte, 1×3), Funderburk Jr. (19, 2×3), Corpodean (11, 2×3), B. Popa (10, 1×3), Carpenter (9, 1×3), Angelian (7, 1×3), Henry (4), L. Diaconescu (4) şi C. Dinu.

CSM Petrolul a ajuns la un bilanţ de două victorii şi trei înfrângeri în LNBM Getica 95, iar în etapa a 7-a va juca sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 18:00, în Sala Sporturilor Olimpia, în compania vicecampioanei CSM CSU Oradea.

La juniori, fără emoții

Echipa de baschet U16 a CSM Petrolul Ploieşti a bifat și cea de-a treia victorie consecutivă din Faza 1 a Grupei Naţionale, reuşind să se impună cu 72-50 (21-13, 23-10, 6-13, 22-14) în deplasarea de la ABC Laguna Sharks Bucureşti!

Antrenorii Ionuţ Ivan şi Cristi Trandafir au mizat în deplasarea din Capitală pe următorul lot de jucători: D. Raşoga (14 puncte, 1×3), V. Borcan (14), O. Ion (12), M. Oprea (11), F. Diaconescu (10), D. Ilie (3, 1×3), O. Ghiţă (2), Theodor Mihalea (2), Tudor Mihalea (2), A. Marcu (2), C. Coniac, Al. Petre, D. Tănase şi C. Constantin.

Etapa a 4-a a Grupei Naţionale este programată pe 19 noiembrie, CSM Petrolul Ploieşti urmând să joace atunci pe teren propriu cu LPS Târgu Mureş.

În acest sezon, Campionatul Naţional U16 are în prima fază o Grupă Naţională, cu cele mai bune 8 echipe ale sezonului trecut şi alte grupe zonale, în care echipele se vor lupta pentru accederea la Turneul Semifinal, în care li se alătură formaţiilor din Grupa Naţională.

În Grupa Naţională se joacă 14 etape, tur-retur, clasamentul urmând să conteze în stabilirea celor 4 grupe de câte 4 echipe ale Turneului Semifinal.

La Under 17 a fost distracție

Echipa de baschet „U17” a CSM Petrolul Ploieşti a debutat, la mijlocul săptămânii trecute, în noua ediţie de campionat, disputând la Giurgiu meciurile primului turneu al Grupei D. Chiar dacă Ionuţ Ivan şi Cristi Trandafir au mizat pe o formulă mixtă, cu juniori U17, U16 şi chiar U15 (trei la număr), echipa noastră nu a avut probleme în a se impune la diferenţe mari, chiar foarte mari, în toate cele trei confruntări rezultatele fiind următoarele:

ACS Primo Mega Ball Piteşti – CSM Petrolul Ploieşti 41-98 (5-33, 10-28, 11-24, 15-13)

CSM Petrolul Ploieşti: Dimov (20 puncte, 1×3), V. Borcan (15, 1×3), T. Pîrvu (15, 3×3), F. Diaconescu (15, 1×3), D. Raşoga (9, 1×3), R. Movileanu (8), L. Ionescu (6, 2×3), O. Ion (5), O. Ghiţă (3), A. Marcu (2) şi Tudor Mihalea.

CSM Petrolul Ploieşti – CS Amicii Piteşti 133-26 (34-7, 39-8, 29-6, 31-5)

CSM Petrolul Ploieşti: O. Ghiţă (23 puncte), A. Dimov (22, 2×3), Tudor Mihalea (18, 2×3), V. Borcan (18,), F. Diaconescu (17, 1×3), T. Pîrvu (15, 1×3), R. Movileanu (7, 1×3), L. Ionescu (7, 1×3) şi A. Marcu (6).

ACS Baschet Team Giurgiu – CSM Petrolul Ploieşti 22-130 (11-39, 1-41, 1-28, 9-22)

CSM Petrolul Ploieşti: Al. Dimov (24 puncte, 2×3), T. Pîrvu (17, 1×3), F. Diaconescu (16, 1×3), O. Ion (15), V. Borcan (13), Tudor Mihalea (12, 2×3), R. Movileanu (11, 1×3), O. Ghiţă (10), L. Ionescu (6) şi A. Marcu (6).

Turneul al doilea este programat în perioada 5-7 decembrie.

Campionatul „U17” are la start 27 de echipe împărţite în 8 grupe. Turneul Semifinal va avea loc în luna februarie a anului viitor, iar Turneul Final este programat în luna aprilie.