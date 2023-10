N. Dumitrescu

Ca urmare a participării la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, desfășurată simultan în trei orașe din județ, respectiv la Ploiești, Câmpina și Vălenii de Munte, 134 de prahoveni au scăpat de statutul de șomer, aceștia fiind selectați pe loc, în vederea încadrării în muncă, pe posturile pentru care au optat. Acțiunea, care a avut loc pe data de 27 octombrie a.c. și care s-a desfășurat concomitent și în alte orașe mari din țară, a fost organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Prahova, în total în toate cele trei orașe prahovene menționate participând 528 persoane, cele mai multe fiind înregistrate la Ploiești – 250, la Câmpina – 195, iar la Vălenii de Munte- 83. La acțiunile din cele trei orașe menționate au participând șomeri, absolvenți de studii superioare, dar și de liceu, precum și alte persoane care-și căutau de lucru, cu precizarea că, pentru a vedea cum se desfășoară o astfel de bursă, având în vedere titulatura evenimentului – Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți – la aceea de la Ploiești, desfășurată chiar la sediul AJOFM Prahova, au fost prezenți și elevi din anii terminali de liceu sau de școală profesională. În total și-au prezentat ofertele de muncă un număr de 43 de agenți economici, dintre care la Ploiești – 16, la Câmpina -19, iar la Vălenii de Munte – 8 agenți economici, aceștia punând la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 375 de posturi, din care, la evenimentul de la Ploiești – 198, la Câmpina – 144 și la Vălenii de Munte – 33, locurile de muncă oferite fiind din diverse domenii de activitate, precum: comerț, construcții metalice, construcții civile, asigurări, fabricare mașini și utilaje, pază și securitate etc. Așa cum aveam să vedem și la Ploiești, pentru cei cu studii superioare au fost oferite locuri de muncă pentru următoarele profesii: inginer mecanic, consultanți financiari/asigurări, inginer tehnolog, inginer producție, ingineri automatiști, proiectant, inginer geodez, consilier clienți etc., iar pentru persoanele cu studii medii: lăcătuși mecanici, sudori, muncitori necalificați, manipulanți, lucrători comerciali, vânzători, zidari, șoferi, electricieni, agent securitate, strungar etc. Dintre cele 134 de persoane care au fost selectate în vederea încadrării în muncă pe posturile pentru care au aplicat, cele mai multe au fost tot la Ploiești – 112, la Câmpina fiind 12, iar la Vălenii de Munte – 10. În legătură cu motivul pentru care la Ploiești evenimentul a avut loc chiar la sediul AJOFM Prahova, directorul instituției, Cristina Stoichici, ne-a declarat:”Am ținut ca acțiunea să se desfășoare la sediul nostru, pentru o mai mare deschidere către persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă. Spun asta întrucât, în ultima perioadă, printre cei aflați în căutarea unui loc de muncă, pe lângă absolvenți de liceu sau cu studii superioare, dar și alte persoane, se regăsesc și cei care s-au întors în țară, după ce au lucrat o perioadă în străinătate. Unii au studii superioare, alții au lucrat în hoteluri ori restaurante, în acest caz fiind foarte important ca ei să fie luați în evidențele AJOFM Prahova, aflându-se în căutarea unui loc de muncă”. Stând de vorbă cu unii dintre agenții economici care-și prezentau ofertele de muncă la evenimentul organizat la Ploiești, am putut afla că dacă unii dintre cei care își căutau un loc de muncă, fiind șomeri, au cerut detalii în legătură cu ce ar fi presupus o activitate sau alta dintre posturile oferite, în schimb, în cazul altora, primul lucru de care întrebau era…salariul. ”Pentru început, noi oferim salariul minim pe economie, însă, ulterior, după ce mai capătă experiență, pot câștiga mai mult. Ne-am confruntat, însă, cu destule situații când după doar două luni unii dintre cei nou veniți au plecat, spunând că activitatea li se pare destul de grea”, ne-a menționat un reprezentant al unei firme din domeniul prelucrări mecanice și construcții metalice agabaritice. Totodată, la evenimentul organizat la sediul AJOFM Prahova am văzut că era în căutarea unui loc de muncă și o mamă care venise cu copilul mic în brațe, dar și o tânără, însoțită de mama sa. De adăugat faptul că, la Ploiești, la unul dintre standuri erau făcute publice și ofertele pentru admiterea la școlile de jandarmi din țară, în ideea că tinerii din Prahova vor fi interesați să urmeze o astfel de carieră.

De menționat faptul că în luna septembrie a.c. au fost înregistrați în Prahova 6.592 de șomeri, dintre care 3.472 erau femei.