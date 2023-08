Ucraina a expediat 8,1 milioane de tone de cereale prin portul românesc Constanţa de la Marea Neagră, în perioada ianuarie-iulie 2023, ritmul încetinind semnificativ după ce Rusia a atacat infrastructura porturilor ucrainene, potrivit Agenției Reuters, preluate de Agerpres.

Conform datelor transmise Reuters de Autoritatea portuară din Constanţa, în primele şapte luni din acest an 8,1 milioane de tone de cereale ucrainene au părăsit portul românesc, comparativ cu un nivel de 7,5 milioane de tone la 31 iunie 2023.

Chiar şi înainte de mijlocul lunii iulie, când Rusia a anunţat că se retrage din acordul care permitea Ucrainei să exporte cereale din porturile sale la Marea Neagră, Constanţa era principala rută alternativă de livrare a cerealelor ucrainene. Aceasta, în condiţiile în care, de la începutul invaziei ruseşti şi până în prezent, prin portul Constanţa au trecut aproximativ o treime din exporturile de cereale ale Ucrainei. De la mijlocul lunii iulie Rusia a atacat de câteva ori porturilor ucrainene.

Din Constanţa se exporta în mod tradiţional recolta de cereale a României, dar şi a statelor vecine, inclusiv Ungaria şi Serbia. Conform datelor oficiale, în primele şapte luni din acest an 18,9 milioane de tone de cereale au fost expediate prin Constanţa. Înaintea războiului din Ucraina, prin portul Constanţa au fost exportate un nivel de vârf, de 25 de milioane de tone de cereale pe an, dar unii operatori spun că recordul va fi depăşit deoarece au investit masiv în majorarea capacităţilor.

Ministrul român al Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunţa recent că în următoarele luni România vrea să dubleze capacitatea lunară de tranzit pentru cerealele ucrainene la patru milioane de tone.

Diverse proiecte de conectarea reţelelor de infrastructură, finanţate prin fonduri europene, sunt în derulare în România, Ucraina şi Republica Moldova, au informat Grindeanu şi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi a Departamentului de stat al SUA.