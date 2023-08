Tot la finele săptămânii trecute s-a pus în mișcare și al doilea eșalon județean, prima etapă consemnând rezultate interesante, noile promovate făcând, în general o figură frumoasă, CS Șirna Varnița și Tineretul Gura Vitioarei obținând victorii, iar Valea Călugărească o remiză în deplasare. Iar a patra promovată, AS Târgșorul Vechi Stăncești a pierdut greu, la Ologeni, scor 3-2 pentru gazde. De remarcat victoria celor dela Mizil pe terenul fostei echipe din Liga A, CS Strejnicu, care după ce nu a luat niciun punct în al patrulea eșalon, nici în al … cincilea nu se simpte prea bine!

SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 1, rezultate

CS Scorțeni Bordeni – AS Starchiojd 4-1

CS Blejoi II- Carpați Mefin Sinaia 5-1

Olimpia Cireșanu – CS Valea Călugărească 2-2

Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii – CS Șirna Varnița 0-1

Unirea Teleajen Ploiești – AS Gherghița 1-2

Tineretul Gura Vitioarei – Progresul Bucov 3-1

Brădetul Ștefești – ACS Viitorul Puchenii Mari 4-0

Petrolul Ologeni – AS Târgșorul Vechi Stăncești 3-2

CS Strejnicu 2021- CSO Mizil 0-2