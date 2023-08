N. Dumitrescu

La Ploiești va avea loc o nouă ediție a festivalului de jazz, organizatorii – Filarmonica Paul Constantinescu – precizând că evenimentul, care va avea loc în perioada 25-27 august a.c., va fi unul la înălțime, și la propriu și la figurat, având în vedere că se va desfășura pe acoperișul Primăriei Ploiești. Conform organizatorilor, ediția a VI-a a ”Jazz on the Rooftop”, care va avea loc pe terasa Primăriei Ploiești, va reuni și de această dată invitați de marcă, potrivit programului deja anunțat fiind vorba despre Trupa Zoom și Aleka Potinga Quartet, care va concerta pe 25 august, pe data de 26 august vor evolua Ploiești Jazz Trio feat. Daphna Levy și Luiza Zan Quintet, iar pe 27 august – Raphael Wressnig & The Soul Gift Band, Norzeatic & Qinta Spartă. Biletele sunt disponibile atât în format fizic, cât și virtual, acestea putând fi achiziționate de pe site-ul filarmonicaploiesti.ro și entertix.ro, fiind anunțate reduceri speciale pentru elevi, studenți și pensionari, care-și vor putea cumpăra bilete doar de la Casa de Bilete a filarmonicii. De asemenea, pentru cei ce nu pot fi prezenți fizic, toate concertele din cadrul Jazz on the Rooftop VI vor fi transmise în direct pe Virtual Concert Hall, iar biletele virtuale vor putea fi achiziționate prin intermediul virtualconcerthall.ro.

Totodată, filarmonica a mai anunțat că la această nouă ediție de festival de jazz se va putea descoperi și fascinanta lume a mașinilor și motocicletelor de colecție, în cadrul unei expoziții organizate de către Retromobil Prahova, special pentru acest eveniment muzical. Mai exact, sâmbătă, 26 august, între orele 16:00 – 20:00, în parcarea din spatele clădirii Primăriei Ploiești vor putea fi admirate peste 30 de autovehicule și motociclete de colecție, în timp ce muzica de jazz va răsuna de pe terasa sediului municipalității. Printre modelele deosebite care vor fi expuse se numără Pesso Renault 4 GTL, Ford Mustang Mach 1 69, Dacia 500, VW Golf Country, Vinaga Bogdan – Dacia 1310, Dacia 1300, Cadillac, Alfa Romeo Junior, BMW M6, Mercedes W124, Ford Thunderbird 1962, Audi Coupe, Toyota Land Cruiser LJ 70, Fiat 850 Spider, Alfa Romeo Spider, Chevrolet Corvette C2, Cadillac Eldorado 1975 și multe altele.