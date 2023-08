La Brașov, a avut loc cea de-a 15-a ediție a Cupei Corona la patinaj viteză, la care au participat CSM Brașov, CSM Corona Brașov, CSU I Talent Brașov, Dunărea Galați și CS Petrolul Ploiești. La această competiție, care s-a bucurat de o organizare excelentă, sportivii de la CS Petrolul Ploiești au avut evoluții foarte bune. Astfel, locuri 1 au obținut: Irina Felea, la juniori C (13-14 ani), cu două recorduri naționale (Irina fiind o sportivă foarte conștiincioasă, care în fiecare an din ultimii șapte a reușit recorduri naționale) și Eufimia Felea, la juniori E (9-10 ani). Locuri 2 au obținut: Amalia Popa, la juniori F (7-8 ani), Maria Arsene, la juniori D (11-12 ani), Teodora Pârvu, la juniori C (13-14 ani) și Ecaterina Felea, la juniori A (17-18 ani). Locuri 3 au obținut: Teodora Felea – juniori F și Luca Șerban – juniori C. Aproape de podium, cu bune progrese de tehnică și timp, au fost: Ștefan Basarabeanu Vasile, Maia Maria Morărescu, la juniori C, Vasile Terente, Gabriel Pârvu, Mihnea Constantin, Constantin Ionescu, Alessia Avramescu, Ioana Țompi, Teodora Pațilea, Andreea Merlan, Teodora Manta, Irina Mocanu, la juniori D, George Arsene, Matei Mincu, Darius Vintilă, Ștefan Dragu, Soraya Gabriela Găinușă, Ines Vișan, Ilinca Constantin, Ruxandra Catargiu, Parascheva Soare, Maria Iacov, Ecaterina Terente, Mina Ionescu, la juniori E, Efrem Soare, Ioan Felea, Chiriță Ștefan, George Adelin Grigore, Pavel Iancu, Nicolae Terente, Liviu Lucian Grigore, Julia Stoian, Atanasia Felea, Cara Popescu, Maria Mocanu, Anastasia Dragu, Ecaterina Soare și Teodora Mocanu, la juniori F.