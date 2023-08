N. Dumitrescu

Potrivit unui raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Prahova ce vizează prima jumătate a anului 2023, sute de petiții au fost înregistrate pe adresa instituției. Mai exact, în primul trimestru (lunile ianuarie, februarie, martie) au fost înregistrate 368 de petiții, iar în cel de-al doilea trimestru (lunile aprilie, mai, iunie) s-au depus alte 300 de sesizări, toate vizând aceleași aspecte: neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; neînmânarea către salariat a unui exemplar din contractul individual de muncă; neacordarea drepturilor salariale pentru perioada lucrată; neacordarea sporurilor pentru munca prestată suplimentar şi pe timp de noapte; neacordarea concediilor de odihnă sau necompensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuat; nerespectarea programului de lucru ori nerespectarea repausului săptămânal, în contextul primirii acestor sesizări, reprezentanții ITM Prahova efectuând și controale. Astfel că, în trimestrul I al anului 2023, inspectorii din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă și ai Biroului Muncă Nedeclarată au verificat 605 agenţi economici, din Ploieşti și din judeţ, dintre aceştia fiind sancţionaţi contravenţional 118 angajatori, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 1.015.000 lei, fiind dispuse și 240 de măsuri de intrare în legalitate cu termene ferme de realizare. De asemenea, în trimestrul II al anului current au fost verificați 617 agenţi economici prahoveni, dintre aceştia fiind sancţionaţi contravenţional 136 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 973.700 de lei, fiind dispuse și peste 200 de măsuri de intrare în legalitate, tot cu termene ferme de remediere. S-a mai menționat faptul că, în urma controalelor efectuate în trimestrul II a.c., pentru muncă nedeclarată au fost sancţionaţi 20 angajatori, în urma verificărilor fiind identificate aproape 100 de persoane care munceau ”la negru”. Plecând de la acest ultim exemplu, al muncii nedeclarate, ITM Prahova a ținut să precizeze că a desfășurat, la sfârșitul trimestrului al doilea al acestui an, Campania națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor. Cu această ocazie, neconformitățile constatate au fost următoarele: transmiterea cu întârziere în REVISAL a elementelor contractului individual de muncă; nerespectarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutiv; nu era inițiată negocierea privind încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate; la locul de muncă nu exista o evidență a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit al programului de lucru etc. ”Atragem atenția asupra faptului că munca nedeclarată constituie un fenomen răspândit și nociv, din cauza consecințelor sociale și economice grave pe care le produce, cu efecte negative pe termen scurt, dar, mai ales, pe termen lung, atât pentru individ cât și pentru societate, precum și pentru bugetul de stat, existând o relație interdependentă între plata contribuțiilor sociale și a impozitelor și accesul la drepturile de asigurări sociale și alte măsuri de protecție socială. Persoana care prestează muncă nedeclarată nu are siguranța plății muncii prestate, aceasta făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului, uneori fiind amânată zile în șir sau chiar luni; dacă nu are încheiat un contract individual de muncă este lipsită de protecție socială, ceea ce înseamnă că nu beneficiază de prestații din asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de șomaj, cele pentru accidente de muncă și boli profesionale precum și cele provenite din bugetul consolidat; nu acumulează vechime în muncă, iar acest lucru îi va afecta dreptul la pensie; persoana lipsită de statutul de angajat legal nu are dreptul la creditare bancară etc”, au ținut să enumere cei de la ITM Prahova drepturile de care pot fi lipsite persoanele a căror muncă este nedeclarată de către angajatori.