Consecvent titular al poziției de „under” de la debutul curentei ediții de campionat, Musi a fost prezent pe teren din primul minut și contra Craiovei „Mititeliana”. Iată că i-a venit și lui rândul să fie scanat de Razele Pix.

Judecând simplist, doar după numărul de pase efectuate în primul mitan, s-ar părea că Musi nu a făcut prea multe pe teren. Gaz pe foc ar pune și informația că, dintre cele șapte pase, patru au fost efectuate dincolo de minutul 42. Însă, totul are o explicație. Dacă vorbim de faza de atac, Musi s-a aflat pe partea pe care nu s-a prea jucat. În plus, de unde baloane de jucat când Craiova a avut o posesie de peste 70 % până la pauză, în ciuda celor două goluri primite de la petroliști? Totuși, Musi s-ar fi putut afla într-o poziție promițătoare dacă ar fi făcut un mic sprint și dacă și-ar fi dat seama de oportunitate. Adică, să se fi aflat exact acolo unde a trimis Jair (min. 29). Cu îngăduință considerăm că viziunea în joc vine cu experiența, una pe care Musi are fericitul prilej să și-o îmbogățească etapă de etapă. Problema lui pare a fi viteza de deplasare în teren, inconstantă pe parcursul celor 90 de minute. Au mai fost situații când Musi ar fi putut accelera ritmul de 2/4, mai ales că ar fi și trebuit să o facă. Una dintre ele, care a adus consecințe pentru poarta petrolistă, din fericire doar potențiale, s-a petrecut în fața lui Mascarenhas – omul pe care Musi l-a avut în fața sa de cele mai multe ori – când „olteanul” a inițiat un corner (min. 26), dar și o centrare „seacă” (min. 40). Tot cu jumătate de măsură a încercat Musi să stopeze contraatacul declanșat de craioveni după ce lansarea încercată de Papp a fost interceptată de Mascarenhas (min. 48). Iată că activitatea pe care Musi a desfășurat-o în prima parte s-a petrecut preponderent în defensivă, unde el a fost de ajutor pentru apărătorul dreapta Dumitriu –Doua fiind accidentat – chiar dacă amândoi au avut o situație în care schimbarea / preluarea omului în marcaj nu a fost făcută corect din pricina lui Dumitriu (min. 11). Da, Musi a fost de ajutor, chiar dacă a făcut trei faulturi, dintre care două au adus mingea în careul petrolist (min. 30, 36). Să spunem că tot lipsa experienței este de vină. Totuși, Musi nu s-a cantonat în defensivă, ci a încercat să participe la contraataacuri dar fără ca mingea să ajungă la el (min. 27 – Seto a jucat în partea opusă, min. 32, min. 42). Nu uităm cursa de aproape 60 de metri, una în care a preluat, a driblat, s-a dus către poarta adversă, dar a fost deposedat într-un corect duel pur fizic (min. 33).

La reluare, Musi și-a păstrat o poziție avansată, cu siguranță cerută de staff-ul tehnic în ideea de a nu-i mai atrage pe olteni pe lângă poarta lui Zima, olteni care s-au dovedit pe cât de periculoși în atac, pe atât de fragili în apărare. Dar, asta a lăsat mai multe de făcut pentru Hanca și pentru Jefferson, înlocuitorul ardeleanului, în a-l ajuta pe Dumitriu. Decizia lui Florin Pîrvu a fost cu două fețe. Prin poziția sa, Musi l-a fixat pe Mascarenhas în tranșeele oltenești, dar Dumitriu a fost mult prea solicitat. De altfel, pe acolo s-a marcat golul secund craiovean, Papp fiind obligat să ajungă în tușă. Că Papp nu a jucat simplu, pentru aut, aceasta este altă poveste (min. 81). Cealaltă față a monedei a fost mai strălucitoare, realizările din ofensivă ale „under”-ului nostru fiind net superioare. Musi a avut neșansa ca mingea să fie respinsă de Mascarenhas când aștepta centrarea nemarcat, într-o poziție perfectă pentru gol (min. 56) și a participat, în fază incipientă, la al treilea gol petrolist (min. 60). Tot el a izbit bara în exterior, în muchia vinclului, printr-un șut violent, din unghi, moment de egoism pentru că trei coechipieri așteptau în gura porții (min. 67). Ori să fi fost un moment de răbufnire a orgoliului dacă punem în balanță vizibilul reproș pe care Musi a îndrăznit să i-l adreseze lui Irobiso, cel care nu a continuat către tânărul petrolist combinația cu Gicu Grozav (min. 62)? Dacă ar fi să fie vorba doar despre orgoliu, acesta i-a fost satisfăcut de golul marcat după cea mai simplă schemă, modelul „țac-pac-gol” (min. 75). În traducere liberă: degajare Zima, „cap” Grozav, preluare Musi scăpat solo pentru un „passing” pe lângă portarul din Horezu, oltean adevărat.

Finalul fierbinte l-a găsit pe Musi tot pe poziții defensive, unde a luptat alături de coechipieri pentru menținerea rezultatului. Cu succes, chiar dacă a existat un moment în care Bahassa l-a driblat în tușă, rezultând încă o situație cu oarecare tensiune pentru poarta petrolistă (min. 90+1).

Global, dacă rămânem la monedă ca figură de stil, „pajura” de după pauză a dat mai eficient din aripi, dar și „capul” din primul mitan – cu referire specială la partea defensivă – poate fi lustruit pentru viitor. Ce stă la bază acestui potențial progres? Între altele, și disciplina tactică de care Musi a dat dovadă.