Autorităţile de reglementare medicală din Statele Unite au autorizat pentru prima dată un vaccin administrat femeilor însărcinate cu scopul de a-i proteja pe bebeluşi împotriva bronşiolitei, o infecţie respiratorie potenţial periculoasă, în special pentru nou-născuţi, informează AFP, preluată de Agerpres.

Vaccinul dezvoltat de gigantul farmaceutic Pfizer, comercializat sub numele de Abrysvo, vizează virusul respirator sinciţial (VRS), care poate provoca în formele sale cele mai severe pneumonii şi bronşiolite.

Noul vaccin a fost autorizat pentru femeile ale căror sarcini sunt cuprinse între 32 şi 36 de săptămâni, a anunţat Agenţia americană pentru alimente şi medicamente (FDA) într-un comunicat. Serul este administrat în doză unică prin injecţie musculară. Copiii vor fi protejaţi astfel în timpul primelor lor şase luni de viaţă, a precizat FDA, graţie anticorpilor transmişi de mamele bebeluşilor.

Acelaşi vaccin a fost autorizat deja în mai 2023 în Statele Unite pentru persoanele de peste 60 de ani.

Serul a fost aprobat în luna iulie şi de Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) – atât pentru bebeluşi, cât şi pentru persoanele vârstnice -, însă Comisia Europeană trebuie să ia o decizie în privinţa comercializării sale pe piaţa din Uniunea Europeană.

Acest virus “reprezintă o cauză comună de îmbolnăvire la copii, iar bebeluşii se află printre cei care prezintă cel mai mare risc de a dezvolta o boală gravă, ceea ce poate să ducă la spitalizări”, a declarat Peter Marks, un oficial din cadrul FDA, care a lăudat această nouă opţiune ce există împotriva unei maladii “potenţial fatale”.

Epidemiile de VRS, un virus extrem de contagios, sunt sezoniere. Iarna trecută, spitalele au fost foarte aglomerate pe ambele ţărmuri ale Atlanticului din cauza unei epidemii de o amploare impresionantă.

Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC), principala agenţie de sănătate publică din Statele Unite, urmează să recomande la rândul său autorizarea noului vaccin înainte ca imunizările să poată să înceapă.

Statele Unite înregistrează în fiecare an între 58.000 şi 80.000 de spitalizări asociate cu acest virus la copiii cu vârste mai mici de cinci ani, precum şi între 100 şi 300 de decese, potrivit CDC. Virusul respirator sinciţial reprezintă prima cauză de spitalizare pentru bebeluşii din Statele Unite.

După decenii de cercetări medicale, laboratoarele farmaceutice s-au înscris într-o veritabilă cursă contra cronometru pentru a obţine o cotă cât mai mare dintr-o piaţă estimată la mai multe miliarde de dolari.

Gigantul farmaceutic britanic GSK a obţinut la începutul lunii mai prima aprobare din lume emisă pentru un vaccin împotriva bronşiolitei, acordată de FDA pentru adulţii de peste 60 de ani. Grupul Pfizer a obţinut la scurt timp după aceea o autorizaţie similară.

Uniunea Europeană şi Statele Unite au autorizat recent şi un tratament preventiv împotriva bronşiolitei dezvoltat în comun de AstraZeneca şi Sanofi. Dedicat bebeluşilor, Nirsevimab (comercializat sub numele de Beyfortus) nu este un vaccin propriu-zis, dar funcţionează în baza aceluiaşi scop preventiv.

CDC a recomandat la începutul lunii august autorizarea unei injecţii cu acest anticorp monoclonal pentru toţi copiii cu vârste mai mici de opt luni, născuţi cu puţin timp înainte sau chiar în cadrul primului lor sezon epidemic.