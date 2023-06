* În fabrica de la Ploiești s-au investit 25 de milioane de euro

Cu aproape trei decenii de experiență în activitate, grație investițiilor pe care le-a realizat în România în ultima perioadă, în județul Prahova, compania Alka și-a reconfirmat, și anul acesta, statutul de a fi ”unul dintre jucătorii importanți în industria alimentară din România”. Declarația a venit chiar din partea CEO ALKA Group, Ady Hirsch, și a fost făcută miercuri, 7 iunie 2023, în cadrul unei conferințe de presă, la sediul celei mai noi fabrici a companiei, realizată în Parcul Industrial Ploiești. Începută în 2018, investiția în fabrica de la Ploiești, încheiată recent, unde se produc snacks-uri sărate coapte, s-a ridicat la 25 de milioane de euro, peste jumătate din sumă fiind investită în etapa a doua de dezvoltare. „Ne mândrim pentru contribuția noastră la economia României și prin locurile de muncă pe care le-am creat, dar cea mai mare bucurie pentru noi este că prin produsele noastre inventate și fabricate în România, ce ajung la sute de milioane de oameni de pe 5 continente, am devenit neoficial ambasadori culinari ai României în lume. Fabrica de la Ploiești reprezintă un proiect în care am crezut încă de la prima schiță și în care am investit continuu astfel încât să putem fi cât mai aproape de cerințele și dorințele iubitorilor de produse Alka. Cu aproape 30 de ani de experiență ca producător local, investițiile din ultima perioadă ne ajută să fim în continuare unul dintre jucătorii importanți din industria alimentară românească”, a ținut să menționeze Ady Hirsch, CEO Alka Group (în foto stânga, alături de Amir Krenzia – cofondator al companiei). Potrivit acestuia, viziunea companiei a fost, încă de la început, ”de a transforma fabrica Alka de la Ploiești într-un etalon al celor mai noi tehnologii de top în producție”, tocmai de aceea, dintr-un total de 25 milioane de euro, 4,2 milioane de euro s-au investit în corpul fabricii, 2,8 milioane de euro în depozitul acesteia, iar cea mai mare parte, de 18 milioane de euro, în echipamentele de producție. Iar toate investițiile menționate permit companiei să producă peste 100 de milioane de pungi de snacks-uri pe an, care ajung pe rafturile a sute de mii de magazine din România și din afara țării, produsele realizate în fabrica de la Ploiești fiind distribuite în 50 de țări, cele mai multe din Europa, recent intrând inclusiv pe piața din Islanda. Mărturisind că s-a născut în Israel, din părinți români, la rândul său, Amir Krenzia, cofondator Alka, a ținut să declare că valorile și credința moștenite din familie l-au călăuzit și s-au transformat într-o misiune, și anume aceea de a realiza ceva de calitate, care să fie puternic nu doar în România, ci și în Europa. ”Eu, personal, am avut încredere în România. România este o țară bogată, cu oameni deștepți și cu valori și tradiții deosebite. Am căutat un teren în care să se realizeze o fabrică mare, așa cum văzut la tatăl meu, care a fost industriaș, iar terenul l-am găsit aici, la Ploiești, în Parcul Industrial Ploiești. Iată că, acum, această fabrică are succesul scontat, în România, în Europa, dar și pe alte continente”, a precizat Amir Krenzia.

Așa cum s-a menționat, fabrica din Prahova reprezintă și locul unde resurse locale de făină, zahăr, ambalaje și alte materii prime secundare sunt folosite în producția produselor companiei, grâul românesc primind astfel o valoare adăugată în fabrica de la Ploiești, toate aceste ingrediente fiind transformate în produse precum Toortitzii, Soocitzii sau Meteoritzii, considerate drept ”produse de înaltă calitate”, așa cum sunt și cele care sunt recomandate de către celebra mascotă a companiei – elefantul Manole. În acest context, conducerea companiei a ținut să mai menționeze faptul că, la fabrica de la Ploiești, cu o suprafață de 6.600 metri pătrați construiți și un depozit cu o capacitate de produse finite de 4.000 de paleți, ”Compania Alka are posibilitatea de a-și menține vie promisiunea de a oferi consumatorilor români produse în linie cu trendurile culinare moderne de gust, formă, textură și ingrediente, devenind o parte inerentă din viața românilor, din obiceiurile, gusturile și societatea românească”. De altfel, subliniindu-se că sloganul produselor companiei ”Așa cum îți place!” se bazează pe ”Excelență, inovație, expertiză, calitate, echipă”, conducerea companiei a mai ținut să precizeze că toate aceste valori reprezintă o combinație perfectă care a situat Alka într-o poziție puternică pe piața din industria alimentară românească.

De precizat că, anul trecut, grupul Alka a înregistrat o cifră de afaceri de 381 milioane de lei, având în total peste 900 de angajați. Grupul Alka a fost înființat în 1994 ca investiție de tip greenfield, atunci fiind prima companie din România producătoare și distribuitoare de cafea măcinată ambalată, vidată și în pliculețe. De atunci, compania a investit zeci de milioane de euro în tehnologie și în dezvoltarea producției locale, în prezent Alka Group acoperind mai multe categorii, având o prezență puternică la nivel național în România, precum și în alte câteva zeci de țări la nivel internațional. Portofoliul mai conține și cafea prăjită și ambalată – sub mărcile Stretto și Gold Mocca- de asemenea fiind și importator și distribuitor al produselor Perfetti Van Melle, pentru brandurile Chupa Chups și Mentos.