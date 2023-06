Primul eșalon județean intră în vacanță, până în august, după un retur fără prea multe ”emoții”, Tricolorul Breaza urmând să reprezinte Liga A în barajul de promovare.

Cu trofeul de campioană a județului deja în vitrină și cu gândul la barajul pentru Liga a 3-a, unde vor întâlni formația Daco-Getica București, sâmbătă – în meci tur, respectiv, după încă o săptămână – returul, brezenii au mers la Urlați cu o echipă de juniori, singurii componenți ai echipei de seniori fiind portarii Negreanu și Neacșu și jucătorul de câmp Ioniță, care a și marcat golul de ”onoare”, Breaza pierzând cu 2-1 și ratând șansa de a face un număr record de puncte, echipa lui Marius Vișan ”oprindu-se” la cota 92!

Strejnicul – record ­negativ, greu de egalat statistic

Primul eșalon județean a adus și o premieră negativă inedită, o echipă – CS Strejnic- reușind contraperformanța de a pierde toate meciurile! 34 de înfrângeri din tot atâtea posibile a adunat formația pregătită pe final de Darius Badea, fost prim-divizionar, culmea, chiar în ultima rundă, în derbiul local cu Atletic United (Târgșorul Vechi), cei de la Strejnic fiind aproape de un egal, pierzând doar cu 3-2! Cu 188 de goluri primite (aproape 6 pe meci, în medie) și doar 14 înscrise, dintre care 3 în acest ultim joc, CS Strejnic va rămâne… în istorie! Cert este că Liga A necesită o ”primenire” din punct de vedere al echipelor participante, numeric și valoric!

O restanţă, plus finala Cupei, la Păulești!

Primul eșalon județean nu este ”gata” în totalitate, rămânând de disputat o restanță … fără importanță. Chiar finalista Cupei, CSO Boldești Scăieni, mai are de disputat un meci, cu retrogradata CS Berceni, rămas nejucat, joc numai bun pentru pregătirea finalei pentru al doilea trofeu al anului, Cupa, finala acestei competiții fiind programată pe 17 iunie ora 11.00 . Locul de desfășurare ales de AJF Prahova este stadionul din Păulești!

Live la pariuri!!!

Ultima rundă a adus o premieră interesantă, cel puțin două jocuri din etapa 34 regăsindu-se în oferta live a celor mai importante case de pariuri de pe piața românească! Culmea, cele două jocuri „alese” nu au fost dintre derbiurile de clasament, ci două meciuri cu favorite clare, CS Cornu – CS Berceni (scor 10-0) și CS Brazi – Voința Vărbilău 0-4, fiind partidele pe are s-a putut paria… înainte de finala Ligii Campionilor.

Asta după ce, de curând, o altă casă de pariuri, cu activitate doar online, în… ”criptomonede”, oferea cote la partide din fotbalul amator!

Intră Comarnic și Cocorăștii Colţ

Să spunem că, deși mai este o etapă de jucat în al doilea eșalon valoric, Superliga B Prahova, se știu, déjà, cele două echipe care vor urca în ”elită”. Este vorba despre Olimpia Comarnic, fotbalul din acest oraș revenind în primul eșalon după o lungă perioadă de absență, respectiv Unirea Cocorăștii Colț, o obișnuită a ”navetei” între primele două eșaloane. Ciudat am putea spune, Comarnicul s-ar putea să nu poată juca ”la oraș”, stadionul celor de la Olimpia fiind imposibil de omologat în actual sa condiție, în timp ce ”la țară”; la Cocorăștii Colț, din punct de vedere al infrastructurii, se stă chiar foarte bine. Așa că nu ar fi de mirare dacă Olimpia va fi nevoită să se mute, la Câmpina, pentru Liga A.

United schimbă ­numele, ­ Văleniul se întoarce acasă

Tot în sezonul viitor va continua asocierea dintre Atletic United Ploiești, Prahova Tg. Vechi și Petrosport, noul ”pas” fiind evoluția în Liga A sub numele de Petrosport!

Desigur, asta va duce la încetarea ”asocierii” dintre Petrosport și Petrolul 95, care a funcționat, cum-necum, în ultimele sezoane!

De asemenea, o altă noutate va fi aceea a revenirii arenei din Vălenii de Munte în circuit, cu o ”nouă față”, stadionul modernizat urmând să fie reinaugurat în câteva săptămâni, CSO Teleajenul pregătindu-se și de alte mutări pentru a întări clubul, lucru care ar putea aduce ceva mai multă ”adrenalină” eșalonului județean.

Și Brebu are în plan renovarea spectaculoasă a arenei, astfel că s-ar putea să avem un campionat mult mai atractiv! Să sperăm, nu?

Rezultatele ultimei etape:

FC Bănești – CS Câmpina 1-4

AFC Brebu – CSO Băicoi 1-4

CSO Boldești – Triumf Poiana Câmpina 5-0

Teleajen Văleni – CS Mănești 7-2

CS Cornu – CSC Berceni 10-0

CS Brazi – Voința Vărbilău 0-4

Atletic Ploiești – CS Strejnic 3-2

Avântul Măneciu – Petrolul 95 Ploiești 1-3

Unirea Urlați – Tricolorul Breaza 2-1